La princesa Ana lleva desde el pasado domingo ingresada en el Hospital Southmead de Bristol, ubicado a aproximadamente 45 minutos de su casa en Gloucestershire, después de sufrir un accidente con un caballo. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que aseguraba que la hermana del rey Carlos III se encontraba bien, aunque tenía heridas leves y una conmoción cerebral. No se ha confirmado, por ahora, si va a recibir pronto el alta, aunque la princesa ha estado contando con el apoyo de algunas de sus personas de máxima confianza, como es el caso de su hija Zara Phillips pero, sobre todo, de su marido, Tim Laurence.

Al vicealmirante de la Marina Real se le pudo ver llegando a las puertas del hospital, con una bolsa nevera en la mano con algunas cosas para la princesa. Parco en palabras, el cuñado del rey Carlos III dijo que la princesa se encontraba bien, que iba lenta, pero segura y no quiso dar muchos detalles sobre lo que le había traído. Una actitud que refleja perfectamente el carácter de Laurence, que es uno de los miembros más discretos de la Familia Real.

Tim Laurence, a las puertas del hospital. (Foto: Gtres)

Un perfil bajo

A pesar de que la princesa Ana es uno de los miembros más trabajadores de ‘La Firma’ y de que destaca por su compromiso con la institución y su sentido del deber, su vida privada siempre se mantiene en un segundo plano. Sus hijos, que no llevan título, ni tratamiento de Alteza Real, en ocasiones acaparan algún titular, pero rara es la vez que esto ocurre con su marido, pese a que la historia de amor entre Ana y Tim Laurence estuvo, en origen, marcada por el escándalo. La pareja lleva varias décadas junta y es una de las más sólidas del entorno del rey Carlos III. No obstante, sus comienzos no fueron tan idílicos.

Tim Laurence, junto a la princesa Ana. (Foto: Gtres) 6, 2023.

Ana fue la primera de los hijos de la Reina Isabel en casarse, en su caso, con el capitán Mark Phillips, pero en 1992, la pareja se separó. Antes de la separación, Ana ya había conocido a Tim Laurence y, según algunas fuentes, entre ellos surgió un flechazo. Un amor que no pudo ser porque ella estaba casada, aunque su matrimonio no era feliz.

En 1989, la prensa reveló el romance de Mark Phillips con Heather Tonkin, al tiempo que se publicaron las cartas de amor entre la princesa Ana y Tim Laurence que, en ese momento, era ayudante de la Reina Isabel. La pareja se casó en Escocia, donde las bodas entre personas divorciadas no estaban prohibidas. La reina madre fue la única que no aprobó la relación. Fue una boda discreta y de perfil bajo, el mismo que ha mantenido Tim a lo largo de las siguientes décadas.

Tim Laurence, en un coche. (Foto: Gtres)

A pesar de ser el cuñado del rey Carlos III, si hay algo que caracteriza a Tim Laurence es su capacidad para pasar desapercibido. Casi nadie se fija en él, ni repara en su presencia, además, tampoco tiene agenda propia y solamente participa en actos muy señalados. Es más, quizás sea esta naturalidad y esta normalidad su mayor encanto junto a su capacidad para estar al lado de la princesa Ana en cualquier circunstancia, sean actos oficiales o, como ahora, visitas al hospital.