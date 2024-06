La cara B de la cena de gala más esperada del rey Carlos III

El rey Carlos III está ejerciendo estos días de anfitrión de los emperadores de Japón, en la primera visita de Estado al Reino Unido desde que, el pasado mes de abril el Palacio de Buckingham anunciara que el monarca iba a retomar su agenda pública a raíz de sus progresos en el tratamiento para el cáncer. Este martes, Naruhito y Masako eran recibidos con todo tipo de honores por los reyes Carlos III y Camila, acompañados por el príncipe de Gales, y ya por la noche, el Palacio de Buckingham se vistió de gala para la esperada cena, en la que las damas desplegaron sus mejores looks y sus joyas más importantes.

Una velada marcada por las ausencias de la princesa de Gales y de la princesa Ana -ingresada desde el pasado domingo tras un accidente con un caballo-, pero en la que Carlos III y Camila estuvieron acompañados por otros miembros de la Familia Real, como los duques de Gloucester o los duques de Edimburgo, que apoyaron al monarca y a su esposa.

Cena de Estado en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

El mimetismo de Camila y Masako

Como era de esperar, los looks de las damas de la realeza y las joyas fueron las grandes protagonistas de la velada. La reina Camila volvió a apostar por un estilismo en color blanco, al igual que en la ceremonia de bienvenida y, otra vez, coincidió en tono con la emperatriz de Japón, que también se decantó por el blanco.

La esposa del rey Carlos III ha llevado en esta ocasión la tiara de rubíes de Birmania que ya llevó en una cena de Estado con motivo de la visita del presidente de Corea del Sur. Asimismo, se ha decantado por un impresionante collar de diamantes, pendientes a juego y una pulsera también de brillantes. La elección tanto del color del vestido, como de las joyas, no es casual, sino que obedece a un guiño a sus invitados, por los colores de la bandera nipona.

Cena de Estado en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

La Family Order de Carlos III

Sin embargo, más allá de las joyas, el detalle que más llamó la atención del look de Camilia es que, por primera vez, llevó la Family Order del rey Carlos III. Poco más de un año después de su coronación, el monarca ha decidido que sea su esposa la que estrene esta insignia, que se otorga únicamente a miembros femeninos de la Familia Real. Además de la Family Order del rey Carlos III, Camila llevaba también la de la Reina Isabel II.

The royal family order of His Majesty King Charles III has finally been revealed this evening♥️#BritishRoyalFamily #KingCharlesIII pic.twitter.com/SgkaPZAfjt

— The House of Windsor (@RoyalWikipedia) June 25, 2024