Sale a la luz lo que hace Kate Middleton con la ropa de sus hijos cuando se les queda pequeña

Desde que Kate Middleton anunció que su cáncer está en remisión, su agenda ha ido recuperando, paulatinamente, su actividad. De hecho, ha participado en varios compromisos, incluso en solitario, durante estas últimas semanas. Uno de los más recientes fue su visita a la fábrica textil Corgi, ubicada en Ammanford, una villa del condado de Carmarthenshire, Gales. Allí, la princesa de Gales se mostró completamente asombrada con el trabajo que se llevaba a cabo para confeccionar cualquier tipo de prenda, un proceso que le motivó a confesar que la costura no era su punto fuerte. Por otro lado, la esposa del príncipe Guillermo también comentó que guardaba la ropa de sus hijos cuando esta se les quedaba pequeña porque «era muy bonito reutilizar las cosas que estaban bien hechas».

Sus declaraciones corroboraban lo que las cámaras han podido captar a lo largo de estos años, y es que parte del armario de George ha seguido siendo utilizado por sus hermanos menores, Charlotte y Louis. Pero no sólo eso. La única hija hembra del heredero al trono británico lució unos zapatos rojos con hebilla, durante la gira real por Alemania y Polonia, que varios medios señalaron que eran heredados de su tío, el príncipe Harry. Así mismo, Louis también ha sido visto con un traje marinero de la infancia de su padre durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, en 2022.

Kate Middleton en la fábrica textil Corgi, ubicada en Ammanford. (Foto: Gtres)

Esta forma de heredar ropa, de generación en generación, parece ser una dinámica impuesta en la familia. Y es que James Middleton, el hermano de la princesa de Gales, ha explicado en su libro Meet Ella: the Dog Who Saved My Life que su hijo Iñigo (nacido el pasado otoño de 2023) es receptor de muchas de estas prendas que están en perfecto estado de conservación. «Catherine y Pippa traen siempre grandes maletas con ropa usada, por lo que los armarios de Inigo están llenos de adorables conjuntos que han usado sus primos, incluso las niñas», escribía.

Añadía que, aunque la ropa, en muchas ocasiones, es todavía grande para el pequeño de la familia, la guardaba muy ilusionado para que en un futuro pudiera utilizarla. Además, comentaba que le parecía una gran oportunidad para que sus hermanas vieran a Iñigo con la ropa de sus hijos, ya que podrían rememorar recuerdos de cuando sus estos eran pequeños.

Sin duda, estas declaraciones de James Middleton han sacado a relucir la faceta más sostenible de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Algo que se suma a su dinámica de apostar por la moda responsable en vez de estrenar un modelo en cada acto al que acuden, entre otros muchos aspectos que les señalan como un claro ejemplo de la lucha contra el cambio climático.