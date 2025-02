Las claves de la nueva agenda de Kate Middleton en su vuelta a la actividad

Kate Middleton ha empezado el año con mucha fuerza. Después de unos meses muy complicados para ella y para todo su entorno debido a su enfermedad, la princesa de Gales ya se ha ido reincorporando a la agenda oficial y ha participado en varios compromisos, incluso en solitario.

Ella misma reveló en una visita sorpresa al hospital Royal Marsden en Londres que su enfermedad estaba en remisión, al tiempo que se anunció que los príncipes de Gales iban a convertirse en los nuevos patronos de la institución. Fue precisamente allí donde la nuera del rey Carlos III recibió tratamiento para el cáncer.

Kate Middleton jugando con dos niñas del hospital infantil Royal Marsden. (Foto: Gtres)

El Palacio de Kensington ha mantenido desde el primer momento que la vuelta a la agenda de Kate Middleton sería paulatina y según las recomendaciones de los facultativos, pero nunca se ha pronunciado de manera explícita sobre cambios concretos en el esquema de trabajo. No obstante, tal como ha trascendido, ahora la princesa de Gales quiere que su agenda se centre en algunos temas de manera especial y será ella la que determine los pasos a seguir.

Esto tiene que ver con el cambio que ha experimentado la esposa del príncipe Guillermo a raíz de su enfermedad. Según algunas fuentes, Kate Middleton ya no es la misma persona y ve las cosas de una forma diferente. La princesa de Gales tiene otras prioridades y su agenda ya no será igual que antes.

Kate Middleton en el Hospital Royal Marsden. (Foto: Gtres)

Entre las cosas que de momento se han descartado se encuentra cualquier tipo de gira o viaje internacional. De hecho, ni ella ni el príncipe de Gales estuvieron en los actos con motivo del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, a los que sí asistió el rey Carlos III. En su lugar ambos participaron en otros homenajes a las víctimas del Holocausto en Londres.

Medios británicos aseguran que la intención de la princesa es que su agenda ponga el foco de manera especial en los temas con los que siempre se ha implicado. Es el caso de su proyecto para la primera infancia, aunque tampoco renunciará a otras citas importantes como la final masculina de Wimbledon o la celebración oficial del cumpleaños del rey en el Trooping the Colour. Precisamente en esta jornada reapareció el pasado año, en medio de su tratamiento.

Secretismo en torno a su armario

Otra de las cuestiones que la princesa de Gales quiere que cambie tiene que ver con su armario. Como suele ser habitual en las mujeres de la realeza, su vestuario acapara la atención y genera mucho interés. Un tema que no gusta mucho a algunas royals, ya que desvía el foco de interés de las cuestiones verdaderamente importantes. Se sabe que doña Letizia se ha quejado de esto, pero ha sabido darle la vuelta al tema y aprovechar su vestuario para mandar mensajes o apoyar a firmas emergentes.

Kate Middleton en el hospital de Londres Royal Marsden. (Foto: Gtres)

Ahora la princesa de Gales quiere que su ropa pase a un segundo plano y para ello se ha decidido que ya no se van a dar detalles de sus looks, al menos, no de manera oficial. Esto no significa que sus estilismos no vayan a acaparar titulares -lo cual es poco probable-, aunque desde fuentes oficiales no van a facilitar la tarea a aquellas personas que solamente están interesadas en el vestuario de Kate Middleton.