Carole Middleton cumple 70 años: la interesante historia de la suegra del príncipe Guillermo

El 31 de enero es una fecha marcada en rojo dentro del calendario de la familia Middleton. Carole, madre de la princesa Kate y suegra del príncipe Guillermo, celebra su cumpleaños. Ya ha alcanzado los 70 y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las figuras más interesantes de la crónica social. Pero, ¿cómo es su historia y por qué ha despertado la atención de tanta gente? Se casó con Michael Middleton el 21 de junio de 1980 en St James the Less. Fruto de esta bonita historia de amor nacieron tres hijos: Kate, Pippa y James. Son un clan unido, a pesar de que han tenido que enfrentarse a muchos rumores.

Los tabloides británicos no ayudaron a calmar la situación, de hecho extendieron una teoría que ya está muy asentada. Defienden que fue Carole Middleton quien se esforzó para que su hija Kate conociese al príncipe Guillermo de Gales. La familia tenía un nivel adquisitivo bastante alto, así que la actual princesa pudo matricularse en la misma universidad que Guillermo. El destino hizo el resto.

El futuro rey de Inglaterra disfruta de una relación muy especial con su suegra. Están bastante unidos y pasan mucho tiempo juntos, pues Kate Middleton pone a sus padres por delante de todo. Le da igual lo que piensen ciertos medios. En Reino Unido hay un término conocido como in-between, que es justo el calificativo que le atribuyen a Carole. Es una palabra que hace referencia a su rango social: tiene mucho dinero para ser clase media, pero no posee sangre real, por eso está en mitad de dos mundos.

Los padres de Kate Middleton en un evento. (Foto: Gtres)

Carole montó su propia empresa antes de cumplir los 40 y encontró la clave del éxito. Su entorno ha recalcado en algunos medios como The Mirror o The Sun que está motivada por un gran espíritu de superación. Es decir, nadie le ha regalado nada, simplemente no ha descansado hasta llegar a la meta. Empezó trabajando en la cocina de su casa y acabó construyendo un imperio que le permitió codearse con la alta sociedad.

Hay que tener en cuenta que la madre de Kate Middleton empezó a trabajar cuando solo tenía 16 años porque pertenecía a una familia clásica y necesitaba recursos. No obstante, desde muy joven demostró ser una mujer elegante que tenía gustos refinados, por eso recibió el apodo de «la duquesa».

El gran apoyo de Kate Middleton

Carole Middleton es empresaria, pero nunca ha olvidado su papel como madre. La princesa Kate conmocionó a Europa al anunciar que padecía cáncer. Se retiró para centrarse en su recuperación y se refugió en su familia. En todo momento ha contado con el apoyo de sus padres, quienes no le han soltado la mano. Las últimas informaciones apuntan a una evolución positiva, pero el camino todavía no ha terminado y Carole está pendiente de cualquier cambio.

Carole Middleton con sus nietos. (Foto: Gtres)

La suegra del príncipe Guillermo mantiene una conexión muy especial con sus nietos. Es una abuela como otra cualquiera, aunque debe tener cuidado porque sus pasos se convierten en noticia. La forma que ha tenido de involucrarse en la Familia Real hizo que The Sun la bautizase en 2015 como «la reina Carole».

¿Cómo celebrará su cumpleaños?

Carole Middleton en Londres. (Foto: Gtres)

Los 70 es número importante, pero de momento se desconoce cómo será la celebración de Carole Middleton. Sí se sabe que cuando cumplió 60 invitó a su familia a una isla privada llamada Mustique. Allí creó un espectáculo con fuegos artificiales y contrató a un chef que amenizó las vacaciones con unas creaciones gastronómicas muy originales.

Es posible que este año organice algo en su residencia de Bucklebury Manor, una vivienda situada en la campiña inglesa. La propiedad está valorada en más de 5 millones de euros y tiene siete habitaciones, así que el espacio no será un problema.