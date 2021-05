No es una cifra redonda ni un momento de tranquilidad, pero los reyes Felipe y Letizia celebran hoy 17 años de matrimonio. Casi 2 décadas juntos desde que aquel lluvioso 22 de mayo de 2004 la pareja se diera el ‘sí, quiero’ en la catedral de La Almudena ante personalidades de todo el mundo. Nada hacía presagiar entonces que los Príncipes habrían de enfrentarse a una de las crisis más profundas que ha sufrido la Corona en las últimas décadas.

10 años después del enlace, Felipe y Letizia se convertían en reyes de España, con el firme propósito de dar carpetazo a la etapa anterior. La transparencia como bandera de una monarquía al servicio de los ciudadanos, sin secretos, sin nada que ocultar. Los Reyes iniciaron un importante trabajo conjunto para liberar a la institución de las críticas del pasado, aunque no podrían imaginar entonces que la situación se tornaría tan compleja.

Después de que el pasado año Sus Majestades afrontaran la celebración de su aniversario de boda en pleno confinamiento, en esta ocasión lo hacen en una España que da poco a poco pasos para recuperar la normalidad tras la pandemia. Sin embargo, a nivel interno, la situación de la Corona pasa por uno de sus momentos más complicados.

Hace un año, nadie podía imaginar que el rey Juan Carlos acabaría en un exilio dorado en Abu Dabi, sin visos, por ahora, de regresar. Es cierto que el exmonarca ha efectuado algunas regularizaciones con la Agencia Tributaria, pero Hacienda ha decidido abrir una investigación en coordinación con la Fiscalía del Tribunal Supremo con el objetivo de verificar que las regularizaciones se hayan efectuado de manera correcta.

Al margen de la situación del rey Juan Carlos, los continuos viajes de las infantas Elena y Cristina a Abu Dabi, así como el hecho de que hayan recibido la vacuna durante su estancia allí, no han hecho sino perjudicar la imagen de la Corona, que se mantiene ajena a nivel oficial de todo lo que tenga que ver con el exmonarca. Esto no aplica al hecho de que pueda existir comunicación entre don Juan Carlos y don Felipe en lo que respecta al ámbito familiar, de la misma manera que el exrey puede estar en contacto con doña Sofía. No obstante, no se espera que el actual jefe del Estado interaccione de manera pública con su padre, ni vaya a visitarle.

En estos momentos, don Felipe cuenta, además de con la reina Letizia, con el apoyo de la reina Sofía. Su madre ha permanecido a su lado en todo momento y, como era de esperar, ha respetado los turnos establecidos por las autoridades sanitarias en lo que se refiere a la vacunación. Es más, al margen de su actividad con la Fundación Reina Sofía y el Banco de Alimentos, la reina madre continúa participando de manera esporádica en las actividades de la agenda de la Casa Real.

A pesar de que en estos momentos no existe contacto de manera pública ni con doña Elena ni con doña Cristina, lo cierto es que la nueva situación de Iñaki Urdangarin pone en un aprieto a los Reyes. Al igual que ocurriera en el 80 cumpleaños de doña Sofía, cuando la infanta Cristina ya había saldado sus cuentas pendientes con la Justicia, ahora que el exduque se encuentra en la recta final de su condena, podría darse el caso de que don Felipe y doña Letizia coincidieran con los Urdangarin en algún encuentro privado. No hay a la vista por ahora ninguna efemérides relevante que pueda ‘forzar’ ese encuentro, pero de lo que no hay duda es de que el exdeportista sigue siendo familia del rey y de que pronto habrá saldado sus cuentas pendientes.