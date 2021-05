El reciente cumpleaños de Máxima de Holanda ha dejado entrever, además de la espontaneidad y naturalidad de la Reina al alcanzar los 50, una faceta bastante desconocida del rey Guillermo. Y es que ha sido el monarca el responsable de hacer las fotografías oficiales con motivo de esta especial efemérides. Tres imágenes en las que se ve a la argentina en primer plano en los jardines del Palacio de Huis Ten Bosch mirando a cámara vestida con un sencillo jersey blanco de cuello cisne.

Las fotografías han sido distribuidas a través de diferentes medios, así como en los perfiles virtuales de la Casa de Orange. Un importante detalle que remarca la relevancia que tienen en estos tiempos las redes, donde los usuarios pueden interactuar con los responsables de cada perfil y conocer de manera casi inmediata las novedades relativas a los diferentes royals.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)



Facebook, Twitter, YouTube y, sobre todo, Instagram, se han convertido en las nuevas herramientas de comunicación de una institución con tantos siglos de historia como es la monarquía y en su manera de adaptarse a los nuevos tiempos. No hace mucho, eran los duques de Cambridge, unos de los más populares en las diferentes redes, quienes daban el salto a YouTube, y en apenas unas horas batían récords de suscriptores.

Los Reyes entregan el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel De Cervantes” 2020 a Francisco Brines https://t.co/f4fQpYirDs pic.twitter.com/UvutlUjX80 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 12, 2021



A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de casas reales europeas -y varias internacionales-, en España, el tema de las redes aún no ha alcanzado su pleno potencial. Es cierto que la Casa de S.M. el Rey cuenta con perfil en Twitter y canal en YouTube, pero se echa de menos una cuenta en Instagram y una mayor interacción de los Reyes con la población por estas vías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Una cuestión que se puede focalizar de manera especial en la reina Letizia. A pesar de la impecable labor que realiza en las diversas iniciativas en las que colabora, la esposa de Felipe VI no interactúa aparentemente con la población en redes -tampoco lo hace el rey Felipe-. Algo que llama la atención sobre todo si se tiene en cuenta su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación y que incluso su padre, Jesús Ortiz es, a día de hoy, bastante activo en Twitter.

No es que las diferentes reinas o consortes se dediquen a interactuar con la población, pero hay detalles que marcan una diferencia y que hacen a la monarquía una institución más cercana. De la misma manera que el rey Guillermo es el autor de las fotografías de su esposa, en Suecia, por ejemplo, tanto Carlos Felipe como Magdalena han compartido imágenes hechas por ellos mismos de sus hijos -no es el caso de la princesa Victoria-. Menos proclives a ello se muestran en Noruega, donde solo la princesa Marta Luisa comparte abiertamente detalles de su día a día, a veces incluso selfies, pero hay que tener en cuenta que no es un miembro activo de la familia real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Llama la atención el caso de la corte danesa, donde encontramos ejemplos de fotografías oficiales no solo tomadas por la princesa Mary o la princesa Marie, sino incluso por sus hijos, que parecen haberle encontrado el gusto a colocarse tanto delante como detrás de las cámaras. En Bélgica, por ejemplo, no es algo habitual, pero sí hay al menos dos casos en los que el Rey ha ejercido de fotógrafo. El periodista Wim Dehanshutter, uno de los mayores expertos en la cuestión, los ha explicado en conversación con este digital: “en un viaje oficial a La India, el rey Felipe hizo una fotografía a la Reina en el Taj-Majal con su smartphone y se publicó en las redes sociales de la Casa Real”, comenta. En otra ocasión, fue por el 18 cumpleaños de la princesa Elisabeth: “una fotografía que se utilizó para un sello”. El especialista ha querido resaltar además, que “el rey Alberto es un fotógrafo aficionado, al igual que su padre, Leopoldo III”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace)

Mención aparte merece el caso de Kate Middleton, que se ha convertido en ‘fotógrafa oficial’ de la familia real. Una pasión que comparte con el príncipe Harry e incluso con la propia reina Isabel, por no hablar de Lord Snowdon, exmarido de la princesa Margarita y fotógrafo de profesión. En similar circunstancia se encuentra la princesa Charlene, que gestiona personalmente su cuenta de Instagram, donde ha publicado algunas de las imágenes más divertidas y entrañables que se recuerdan de los Grimaldi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)



Aunque son muchos los royals que se aventuran a desarrollar sus dotes tras la cámara, lo cierto es que otros se limitan a expresar sus sentimientos en emotivos posts. Es el caso de Rania de Jordania, una de las reinas más expresivas en lo que se refiere a dedicar mensajes en las redes a sus seres queridos.

Ya sea como fotógrafa o bien mediante las palabras, la realidad es que la reina Letizia no ha hecho aún incursión alguna en el mundo digital de manera pública. Un detalle que, sin duda, acercaría la familia real a la población. Al fin y al cabo, hoy en día, todos hacemos fotos a nuestros seres queridos y les dedicamos mensajes en las redes.