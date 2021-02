Jesús Ortiz se jubila, pero no se retira. El padre de la reina doña Letizia ha anunciado que se jubila después de medio siglo dedicado al mundo de la comunicación, una pasión que supo transmitir a su hija y que heredó de su madre, la veterana comunicadora asturiana Menchu Álvarez del Valle. Así lo ha anunciado él mismo hace escasas horas a través de su perfil de la red social Twitter: “Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas”, ha escrito el suegro del rey Felipe, que también ha modificado la descripción que aparece junto a su fotografía en la parte superior del perfil: “desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión”, ha recalcado.

El padre de la Reina ha querido dejar claro que se jubila, pero que no se retira de la profesión y que lo hace para dejar sitio a las nuevas generaciones y tener más tiempo para su familia y sus cosas, aunque no ha explicado en qué va a invertir ahora su tiempo. El periodista ha recalcado que: «siguen en el ‘coco’ los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo», ha expresado.

Han sido muchos los que se han puesto en contacto con Ortiz tras conocer la noticia de su jubilación y han mandado mensajes de cariño al veterano periodista de 72 años. ¡Enhorabuena Jesús por este pase a la «reserva» que seguramente seguirá siendo activa. Gracias por tus enseñanzas”, ha escrito el también periodista Antonio Huertas.

José Antonio Piñero, por su parte, ha escrito: “qué inmensa fortuna haberte conocido. Cuánto aprendizaje. A disfrutar, don Jesús. Un fuerte abrazo”. El padre de doña Letizia ha querido matizas que “uno se jubila de su relación laboral, pero no de su oficio”, valores que seguramente aprendió de su madre y que ha sabido inculcar a la hoy reina.

Aunque ahora ponga punto final a su relación laboral, Jesús Ortiz ha pasado más de cinco décadas dedicado al mundo de la comunicación. Una pasión que heredó de Menchu Álvarez del Valle y que supo transmitir a doña Letizia hasta su compromiso con el entonces príncipe de Asturias. Tras su separación de Paloma Rocasolano, en 2004, Jesús Ortiz rehízo su vida con Ana Togores, con quien reside en Madrid, cerca del Palacio de la Zarzuela. Allí cada 6 de enero los Reyes y sus hijas disfrutan de la tradicional merienda del Día de Reyes.

Aunque no suele participar en actos oficiales, Jesús Ortiz no falta nunca a las citas importantes para doña Letizia y sus hijas. De esta manera estuvo presente en los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en los que Leonor dio su primer discurso o en la visita a Covadonga en el año 2018, así como en la ceremonia de imposición del Toisón de Oro a la primogénita de los Reyes.