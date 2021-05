La herida parece que no termina de cicatrizar. El príncipe Harry está más lejos que nunca de la Familia Real británica. No corren buenos tiempos para la Corona desde que el hijo menor del príncipe de Gales tomara la decisión de marcharse de la Institución y trasladarse junto a Meghan Markle y el pequeño Archie a Estados Unidos. Una decisión que, por lo visto fue premeditada desde hace ya algún tiempo. A principios de este año, el matrimonio concedió a Oprah Winfrey su entrevista más polémica, donde la que fue intérprete de ‘Suits’ llegó a acusar a la familia de su marido de racistas. Por si fuera poco, hace unos días el nieto de la reina Isabel II fue entrevistado por el actor Dax Shepard, marido de Kristen Bell.

En dicha conversación, Harry habló sin ningún tipo de reparo para el popular podcast Armchair Expert. Incluso llegó a explicar cómo se sintió mientras tuvo su rol real. “He visto cómo es ese modelo de negocio, cómo funcionan las cosas allí, y simplemente no quiero formar parte de ese mundo. Era una mezcla entre protagonizar el Show de Truman y vivir en un zoológico”, confesó muy sincero. Parece ser que estas palabras han llegado hasta los cimientos de Buckingham Palace y, tal y como ha afirmado ‘Daily Mail’, la Familia Real está disgustada con el hijo de la princesa Diana.

Han sido los asistentes de Palacio quienes han dado a conocer al citado medio británico que la familia de Harry está “horrorizada” por sus últimas declaraciones en las que también puso en entredicho la educación que había recibido por parte no solo de su progenitor, sino también de sus abuelos, el duque de Edimburgo y la reina Isabel II. “No entienden cómo ha podido hacer eso a la Reina y a Felipe que acaba de ser enterrado. Implicar a su abuelo en esto es tan impactante e irrespetuoso…», ha asegurado una de las fuentes. Además, han hecho hincapié en que la actitud del marido de Meghan Markle hacia la Realeza es “lamentable” y que no tiene “compasión”.

“El duque de Sussex ha pasado una gran cantidad de tiempo enfatizando que no es diferente a los demás y atacando a la Institución que, según él, le ha causado tanto dolor. En Palacio hay una sensación cada vez mayor de que si le disgusta tanto la Institución, no debería tener los títulos. Deberían dejar los títulos en suspenso, para que sigan existiendo, pero sin ser utilizados. Deberían convertirse en Harry y Meghan. Y si se niegan a hacerlo, tendrían que explicar por qué», ha añadido otro de los asistentes que, también ha dejado claro que, por el momento, no se planean movimientos formales para que la pareja afincada en Los Ángeles deje de tener títulos oficiales, aunque la presión para que ellos renuncien de manera voluntaria, sí existe.