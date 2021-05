La desconocida amistad entre el príncipe Harry y Orlando Bloom

El príncipe Harry ha sorprendido a propios y extraños con una serie de revelaciones -incluso confesiones- sobre su vida actual y su pasado. El duque de Sussex ha sido el último invitado al podcast Armchair Expert del actor Dax Shepard, marido de Kristen Bell. Una visita que tiene que ver con el estreno del documental que ha producido junto a Oprah Winfrey sobre cuestiones de salud mental y que podrá verse en los próximos días a través de Apple TV.

Prince Harry Duke of Sussex sits down in the attic today to charm our pants off with his intellect, wit and thoughtful stance on approaching mental wellness. We feel so lucky to have been able to sit down with him- what a joy. 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/ZxzZJMYcOg

— Armchair Expert Podcast (@ArmchairExpPod) May 13, 2021