La reina Isabel no gana para disgustos. Primero fue la repentina salida de los duques de Sussex de la familia real, más tarde el escándalo que rodea al príncipe Andrés por su relación con Jeffrey Epstein y por último, la muerte del duque de Edimburgo. A punto de retomar su agenda institucional con la apertura del Parlamento junto al príncipe Carlos, ahora la monarca acaba de enterarse de una nueva mala noticia. Y es que su primo, el príncipe Michael de Kent, ha sido acusado de querer hacer uso de su estatus para cerrar acuerdos con el régimen de Vladimir Putin.

El primo de la monarca mantuvo a principios del mes de marzo una reunión por medios digitales con uno de sus confidentes, Simon Isaacs, maqués de Reading, así como dos presuntos inversores de Corea del Sur que querían contratarlo por 10.000 libras al día para que mediara en sus negocios con el presidente ruso.

Según parece, los inversores querían vender oro y el Príncipe se mostró bastante complaciente con la idea, ya que le obtendría una tarifa de 200000 euros por ejercer de mediador. Sin embargo, nada ha resultado como en principio apuntaba.

An undercover investigation can disclose that Prince Michael of Kent is alleged to be secretly selling his privileged access to Vladimir Putin’s Russian regime to business clients seeking favours from the Kremlin #Royalsforhirehttps://t.co/hXYNUeQQif

— The Sunday Times (@thesundaytimes) May 8, 2021