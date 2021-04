Marta Luisa de Noruega ya se encuentra inmersa en la grabación de la docuserie de la que se lleva hablando desde hace unos meses. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de noruega se ha puesto ante las cámaras de la cadena TV2 para compartir con la audiencia los detalles de su día a día. Una serie en la que no solo está previsto que participe ella, sino también su pareja, el chamán Durek Verret y sus tres hijas, fruto de su matrimonio con Ari Behn, quien se suicidaba el día de Navidad de 2019.

Una de las revelaciones más impactantes que ha hecho la Princesa es desvelar el motivo que la llevó a abandonar la Casa Real y renunciar a sus privilegios, así como al tratamiento de Alteza Real y todo lo que esto implica. Fue en el año 2002 cuando Marta Luisa tomó la determinación de seguir su propio camino, fecha en la que se casó con el polémico escritor Ari Behn, aunque en realidad el cambio no tuvo nada que ver con su boda, a la que los Reyes no pusieron objeción. Sin embargo, hubo una cuestión que sí que hizo que tomara la decisión de desvincularse de la familia real: la asignación que le correspondía del Estado por ser hija de los Reyes.

Marta Luisa ha confesado que no era suficiente para hacer frente a su día a día: «estuve en una encrucijada. Obtuve una paga durante un par de años y luego obtuve 160.000 (coronas) al año -unos 16.000 euros-. Pero no puedo vivir de eso. ¿Entonces tengo que casarme con un hombre rico y seguir obteniéndolo del Estado, o tengo que decir que no al dinero que obtengo del Estado y luego salir y ganar mi propio dinero?», ha revelado la Princesa. Por este motivo decidió salir de la estructura de la Casa Real y emprender su propio camino: «fui uno de los primeros miembros de la realeza en desvincularme y conseguir un trabajo. Para mí sería muy raro casarme con un hombre rico y no hacer nada. Probablemente soy uno de las noruegas que más feliz se siente de pagar sus impuestos», comenta la hermana mayor del príncipe Haakon.

Sin embargo, no lo ha tenido fácil. Y es que en realidad no ha podido desvincularse del todo de la familia real y su título ha sido muchas veces un reclamo. De hecho, ha recibido numerosas críticas en los últimos tiempos por esto. Un ejemplo es la universidad que creó para conectar con los ángeles o las conferencias junto a su novio chamán. Críticas que llevaron a la intervención del Rey y a que la Princesa anunciara a través de las redes sociales que no utilizaría el título de princesa en sus actividades comerciales, aunque sí cuando represente a la Casa del Rey o en privado. Por este motivo, el documental lleva su nombre a secas, solo “Marta” y, hasta ahora, está encantada con el resultado.