La infanta Elena ya está en Madrid. En medio de la vorágine mediática que se ha generado en torno al estado de salud del rey Juan Carlos, la duquesa de Lugo ha regresado a la capital después de pasar unos días en compañía de su padre. Esta mañana, algunos medios se hacían eco de una información según la cual el padre de Felipe VI se encontraría en estado grave de salud. Una información que ha sido desmentida no solo por el Palacio de la Zarzuela, sino por el propio don Juan Carlos que, en conversación con este periódico ha asegurado que “se encuentra muy bien y hace dos horas de deporte al día”.

El exmonarca recibía hace unos días una visita muy especial. El pasado 6 de febrero, las infantas doña Elena y doña Cristina viajaban a Emiratos para acompañar a su padre, tal como confirmaba “Vanitatis”. Mientras que doña Elena lo hacía desde Madrid con destino Dubái -donde las normas de seguridad son un poco más laxas que en Abu Dabi, donde exigen PCR y cuarentena-, doña Cristina viajaba primero desde Ginebra hacia Madrid para pasar el fin de semana con Iñaki Urdangarin y su familia en Vitoria y después trasladarse el domingo a Emiratos. Ambas regresaban a finales de semana.

Esta mañana la infanta doña Elena se reincorporaba al trabajo en la sede de la Fundación Mapfre en medio de las numerosas informaciones que en las últimas horas se han publicado sobre el estado de salud del exmonarca. Con el semblante serio, cabizbaja y con mascarilla, la duquesa de Lugo retomaba su actividad laboral sin hacer declaraciones sobre su reciente estancia en Emiratos Árabes.

Por su parte, la infanta doña Cristina estrena faceta laboral como presidenta del Patronato de IsGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde se esforzará por conseguir que la vacuna contra el coronavirus sea accesible para todos. Un cambio de funciones dentro de la Fundación La Caixa que facilitará su regreso a España de cara a la nueva situación de Iñaki Urdangarin.

Dos visitas en apenas un mes

No es la primera vez que las hermanas de Felipe VI viajan a Emiratos Árabes para estar con su padre, aunque en este caso no existe un motivo especial para el traslado, o al menos que haya trascendido. El pasado cinco de enero, el exmonarca celebraba su ochenta y tres cumpleaños y lo hacía en Abu Dabi, pero con la compañía de un grupo de personas cercanas, entre las que se encontraban sus dos hijas. No era la primera vez que la infanta Elena viajaba al país, sino que ya había visitado al exmonarca en el mes de noviembre con motivo del que hubiera sido cuarenta aniversario de su proclamación. Para doña Cristina sí que era la primera visita, poco antes de que se conociera que Iñaki Urdangarin ha obtenido el tercer grado.

Aunque en un primer momento estaba previsto que ambas hermanas de Felipe VI pasaran unos días en compañía del exrey, el temporal Filomena que cubrió Madrid de nieve provocó que tuvieran que retrasar su regreso. De hecho, ambas volvían a Madrid apenas un día antes del cumpleaños del exduque de Palma, que gracias a su nuevo régimen, puede disfrutar de todos los fines de semana libres.