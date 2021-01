La infanta Elena ya está en España. La hija mayor del rey Juan Carlos ha regresado a Madrid después de pasar dos semanas en compañía de su padre. Doña Elena es la única de los hijos del exmonarca que, por ahora ha viajado hasta Abu Dabi para acompañarle en su exilio voluntario, en el que permanece desde principios del mes de agosto, cuando se confirmó su marca de España.

La duquesa de Lugo llegaba a la capital española este jueves a mediodía, cuando aún están muy presentes los efectos del temporal que ha dejado cubierta de nieve y hielo a gran parte de la península. De hecho, en un principio, doña Elena tenía previsto regresar a Madrid el pasado jueves, pero decidió permanecer en Emiratos una semana más, probablemente por la complicada situación que se comenzaba a generar entonces a raíz del paso de Filomena, que ha provocado muchas complicaciones en todos los ámbitos.

A pesar de que desde primera hora de la mañana se esperaba que la infanta Elena llegara a su residencia madrileña en el Barrio de Niño Jesús, no ha sido así. Varios periodistas se han concentrado en las inmediaciones de la casa de la hija mayor de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía donde parte del personal responsable de su seguridad incluso ha organizado a los medios para que captaran sin problema la llegada de la Infanta. Sin embargo, para sorpresa de todos, ha sido el chófer de la hermana de Felipe VI el único que se ha acercado hasta el domicilio. Aunque estaba previsto que la recogiera en el aeropuerto, no se sabe dónde ha podido ir doña Elena, ya que el vehículo ha llegado sin pasajeros a su residencia de Madrid. Pese a que no hay información al respecto, todo apunta a que la Infanta pueda haber hecho una parada intermedia antes de regresar a casa. Quizás haya visitado Zarzuela para poner al día a la reina Sofía y al propio rey Felipe sobre cómo ha encontrado a don Juan Carlos, o es posible también que haya escogido otro destino.

La Infanta ha regresado a la capital en un vuelo regular desde Dubái, y no desde Abu Dabi, donde permanece el exjefe del Estado. El motivo principal que ha llevado a doña Elena a elegir Dubái como destino y trasladarse desde allí a Abu Dabi no es otro que las restricciones que el país impone a los viajeros. Mientras que para viajar a Dubái se solicita una prueba PCR negativa realizada al menos 96 horas antes del vuelo, en el caso de Abu Dabi hay que presentar un permiso especial y guardar una cuarentena de diez días. Por esta razón, la Infanta viajó a Dubái el 3 de enero desde allí se trasladó en coche hasta Abu Dabi. Un trayecto de apenas una hora por una carretera rodeada de palmeras.

Doña Elena ha podido pasar junto a su padre el día de su cumpleaños, el 5 de enero, en el que el exmonarca ha cumplido 83 años. A pesar de que en las últimas semanas se especulaba con la posibilidad de que don Juan Carlos pudiera haber viajado a España para pasar las navidades, finalmente se decidió que no, por motivos fundamentalmente sanitarios.

No es la primera vez que la infanta Elena visita a su padre. En el mes de noviembre, coincidiendo con el cuarenta y cinco aniversario de la proclamación de don Juan Carlos como jefe del Estado, la hermana mayor del rey Felipe VI también se trasladó a Abu Dabi para acompañarle. De quien por ahora no se tienen noticias es de la infanta doña Cristina o del rey Felipe quien, al parecer, sí que habla de manera regular con su padre. Precisamente sobre la infanta Cristina se especuló antes de la Navidad con la posibilidad de que viajara a Emiratos, pero al parecer fue don Juan Carlos quien la persuadió de esta idea, lo cual incentivó los rumores sobre una posible vuelta del exrey a España por las fiestas

Una imagen preocupante

Poco antes del cumpleaños del exmonarca, el programa de Telecinco «Viva la vida» publicaba en exclusiva una imagen de don Juan Carlos tras disfrutar de una jornada en el mar en el puerto deportivo de Yas Marina. Cabizbajo, con mascarilla y ayudado por dos escoltas, la fotografía mostraba a un don Juan Carlos diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que se le percibía algo triste. El que fuera jefe del Estado vive un exilio dorado en Emiratos y aunque desde su equipo de abogados se emitió un comunicado confirmando que había regularizado su situación con Hacienda, lo cierto es que parece que las investigaciones continúan a lo que se suma la crisis del coronavirus que hace imposible por ahora que pueda volver a casa.