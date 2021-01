No es un día cualquiera para la Familia Real. Hoy el rey Juan Carlos celebra su ochenta y tres cumpleaños, pero a diferencia de lo que hubiese podido desear, lo hace muy alejado de la que ha sido su casa los últimos años. No lo hará solo, no obstante. Tal como ha podido confirmar “Vanitatis” en exclusiva, el exmonarca está acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, que viajó a principios de semana a Dubái para trasladarse después hasta Abu Dabi, donde reside el exrey desde el pasado mes de agosto. La decisión de doña Elena de viajar a Dubái responde a una cuestión práctica, ya que, a diferencia de lo que ocurre en Abu Dabi, en Dubái no se exige a los viajeros internacionales una cuarentena previa, sino que basta con una prueba PCR que acredite que no se encuentran contagiados o incubando el coronavirus. No es la primera vez que la Infanta viaja al país, sino que también estuvo con su padre el pasado mes de noviembre, cuando se cumplían cuarenta y cinco años de la proclamación de don Juan Carlos como jefe del Estado. Una visita previa a las fiestas navideñas en un momento en el que estaba sobre la mesa la posibilidad de que el padre de Felipe VI viajara a España para celebrar la Navidad, idea que se descartó por los riesgos a nivel sanitario que esto entrañaba, a pesar de que días antes de confirmarse que no regresaría, la periodista Mariángel Alcázar aseguró que la infanta Cristina estaba preparando un viaje a Emiratos para estar con su padre.

Una vez más, ha sido doña Elena la que ha querido estar con el exmonarca en este día tan importante y parece que ha viajado sola. Y es que gracias a las redes sociales hemos tenido constancia de una inesperada declaración por parte de la nieta predilecta del rey Juan Carlos, Victoria Federica. La joven aprovecha siempre que puede para acompañar a su novio, el dj Jorge Bárcenas en sus compromisos profesionales y ha querido mandarle un bonito mensaje con motivo del post que ha compartido con sus seguidores para felicitarles el nuevo año. Desde su cuenta privada de Instagram -tiene otra que usa para compartir contenido que quiere que sea accesible a todo el mundo-, la hija de la infanta Elena ha escrito dos comentarios en la publicación de su novio. Por un lado, ha comentado: “qué ganas de volver a bailar de verdad”, haciendo referencia al mensaje del dj, en el que aseguraba que “nos veremos bailando mucho más pronto de lo que pensamos, hasta entonces, tendremos que bailar sentados». Sin embargo, lo más llamativo es cuando ha escrito un espontáneo “escuchándote, love you”, junto a unos corazones. Una inesperada declaración de amor pública que recuerda a cuando hace unos meses oficializó su relación con el dj a través de una serie de posts en los stories de su perfil, consciente de que serían públicos pero que desaparecerían a las veinticuatro horas.

Aunque se sabe que la infanta Elena se encuentra en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos, no se tiene constancia de la presencia de Victoria de Marichalar o de su hermano Felipe. Sin embargo, lo que sí se sabe es que esta noche el novio de la joven tiene prevista una actuación en Madrid y es muy probable que la hija de la infanta Elena le acompañe, como lleva haciendo en los últimos tiempos.