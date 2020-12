A pesar de que estas Navidades no serán las más fáciles para la infanta Elena, en la semana previa a la celebración de la Nochebuena y con motivo de su 57 cumpleaños , la hija de los reyes padres, D. Juan Carlos y Doña Sofía, no se ha quedado sin soplar las velas. Consciente de la complicada situación que vivimos en nuestro país, doña Elena ha preferido disfrutar de un encuentro íntimo con sus hijos en su domicilio de Madrid. De este modo, hemos podido ver a la hermana del rey Felipe VI salir en coche de su domicilio. Vestida con ropa informal y sin despojarse de su mascarilla higiénica ni sus gafas de sol, la infanta saludaba amable a los medios de comunicación apostados en la puerta de su casa. Doña Elena no salía sola. Sus hijos Victoria y Felipe de Marichalar, ambos con su correspondiente mascarilla, la acompañaban en el interior del vehículo. Mientras que la hija pequeña de la infanta conducía el auto, su hermano mayor, situado en el asiento trasero del mismo trataba de pasar desapercibido frente a los objetivos de los medios de comunicación. Se desconoce si la infanta y sus hijos se marcharon a disfrutar de su día juntos en otro lugar, lo que si queda claro es que doña Elena pone fin a unos 56 años muy complicados para ella.

Junto con la complicada situación que de por sí vivimos todos, debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, la realidad por la que atraviesa su familia, en concreto, su padre, el rey Don Juan Carlos, ha provocado que este 2020 sea uno de los más complicados para ella en los últimos años. Mucho más ahora nada más conocerse que su padre, al que siempre ha estado especialmente unida, no volverá a España . Don Juan Carlos pasará la Navidad en Abu Dhabi, a pesar de que su deseo fuera regresar a España. Según informaba a un grupo de allegados, la complicada situación sanitaria, al ser persona de alto riesgo, habría condicionado la última decisión del padre de Felipe VI para regresar.

Tampoco ha nada fácil para ella el delicado presente de su familia después de verse involucrados en la investigación que está llevando a cabo anticorrupción en el presunto uso de tarjetas opacas por parte de algunos de los miembros de la familia. En los informes que han visto la luz recientemente, los nombres de Victoria Federica y Felipe también se encontraban entre los señalados como posibles beneficiarios de este presunto uso fraudulento. Un escándalo que provocaba que la propia Victoria de Marichalar fuera protagonista de un incómodo episodio en plena calle, cuando algunos viandantes la increpaban al grito de ladrona en una de sus últimas salidas por la ciudad. Tanto ella como su pareja, el dj Jorge Bárcenas se mostraban muy molestos frente a los medios de comunicación. Un duro momento que ha llegado a generar todo tipo de reacciones, algunas inesperadas, como la de Mar Torres, exnovia de Felipe quien no dudaba en sacar la cara por la que fuera su cuñada defendiéndola del ‘acoso’ al que estaba siendo sometida.

La infanta Elena ha soplado las velas con una importante incógnita en lo referente a su futuro más inmediato. ¿Se marchará a los Emiratos Árabes Unidos para pasar junto a su progenitor estas fechas tan especiales o por el contrario permanecerá en España mientras Don Juan Carlos celebra en soledad la Navidad? Como todos hemos podido saber, la infanta Elena acudió a visitar al rey padre con motivo de la celebración del aniversario de su proclamación. Un encuentro que en podría estar a punto de volverse a repetir.