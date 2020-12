Quién podría imaginar que Victoria Federica y Raquel Perera podrían compartir velada. Pero parece que la magia de la Navidad todo lo puede y así se las ha visto disfrutando de una noche de hotel, en la fiesta organizada por el Four Seasons de Madrid, a propósito de su encendido navideño. No hay nada como estar de vacaciones y un buen plan de viernes para olvidarse de una semana harto difícil. Y si no que se lo digan a Victoria Federica que después de ser la protagonista de la semana junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, se dejó ver en el citado establecimiento junto a su chico, el DJ Jorge Bárcenas.

La hija pequeña de la Infanta Elena no se esconde, y aunque hace una semana vivía un duro momento al ser increpada en plena calle al grito de ‘ladrona’, ha decidido seguir con su vida sin hacer caso a todo el vendaval mediático que rodea a su familia desde hace más de siete días. Estos ataques han provocado que varios de sus allegados no hayan dudado en defenderla, sorprendiendo a propios y a extraños. Y es que dos de estos rostros conocidos que han sacado la cara por ella no son otros que su excuñada, Mar Torres y su expareja, el torero Gonzalo Caballero. La influencer tardo poco en publicar un video en sus redes sociales criticando a quienes habían insultado a la hermana de Froilán. Por su parte quien fuera su novio ha sido conciso admitiendo que «nadie se merece eso».

Victoria ya tiene quien la defienda. Además de estas sorprendentes voces amigas, la sobrina del Rey Felipe VI cuenta con su fiel escudero, su novio, con quien pasó el confinamiento y en quien se está apoyando para capear el temporal. No corren buenos tiempos para ella desde que hace diez día su nombre saliera a la luz dentro del ‘caso de las tarjetas opacas’. Al parecer habría hecho uso de estas tarjetas para, entre otras cosas, realizar compras en El Corte Inglés, pagar unas clases de piano, y abonar distintos trayectos en Uber.

En el lado opuesto se encuentra Raquel Perera. La exmujer de Alejandro Sanz se ha convertido en una nueva celeb del panorama patrio. Desde que llegó a Madrid procedente de Miami tras firmar el acuerdo de divorcio con el cantante, su agenda de compromisos está a rebosar y han sido varios los actos en los que se ha dejado ver. Y anoche tenía una nueva cita ineludible, coincidiendo además con una fecha importante en el calendario. Mientras el intérprete de ‘Corazón Partío’ celebraba sus 52 primaveras, su ex coincidía con Victoria Federica en la fiesta del hotel de las estrellas por antonomasia.

La psicóloga llegó acompañada de varias amigas, entre las que se encontraba la actriz Carola Baleztena, y no quiso pronunciarse sobre el cumpleaños del padre de sus dos hijos. Tan solo habló para decir cuál es su deseo para el próximo año: «Normalidad». Esta es la segunda Navidad desde que anunciara su separación del artista. Superados los momentos de tensión y con una nueva vida en España, Perera no puede disimular que está feliz. Motivos no le faltan, es una mujer positiva como demuestra en sus redes sociales, y además su nuevo trabajo, ‘Terapia a un click’, está siendo un éxito. Por si esto fuera poco, su regreso a Madrid le ha dado la oportunidad de reencontrarse no solo con su familia de sangre, sino también con la familia que uno elige y aquí están sus mejores amigas, entre las que se encuentran Elena Tablada y Sara Carbonero. Con ellas sobrellevó sus primeros días en la capital, después de más de una década viviendo en Estados Unidos.