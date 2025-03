Son muchos los compromisos en los que participa la reina Mary de Dinamarca cada semana. Desde que se produjo el relevo en el trono el pasado año, la agenda tanto del monarca como de su esposa se ha ido intensificando, de la misma manera que el nuevo príncipe heredero ha aumentado sus responsabilidades, sin dejar de lado su formación. Por eso, cuando se cancela la presencia en algún acto y no se avisa con anterioridad, suelen saltar las alarmas y dispararse las teorías y las especulaciones.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en uno de los últimos compromisos de la reina Mary. La esposa del rey Federico de Dinamarca tenía previsto asistir a la entrega de premios de una asociación médica, pero no pudo asistir.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca en una cena de gala en Finlandia. (Foto: Gtres)

Fue la encargada de presentar el acto la que se encargó de anunciar que Mary de Dinamarca no iba a acompañarles esa noche: «La reina Mary, como tantos otros en este momento, ha enfermado y no puede participar hoy. La reina quería estar con nosotros y nos desea a todos un buen día», dijo Katja Bamberger Bro, quien, aunque no dio más detalles sobre el estado de Mary, sí que dio a entender que se trataba de algo de poca gravedad y de carácter temporal.

Una situación que, en principio, no tendría que haber generado alarma, pero dado que en los últimos días también Mette-Marit de Noruega ha tenido que hacer cambios en su agenda por temas de salud, los medios daneses se apresuraron a especular sobre el estado de salud de la reina y la gravedad de su situación.

Tal fue la repercusión de la ausencia de Mary de Dinamarca y el revuelo que se generó que ella misma tuvo que compartir a través del perfil oficial de la familia real en las redes sociales un breve mensaje aclarando la situación. Un texto en el que muchos han querido ver un comunicado oficial, pero que no son más que unas palabras dedicadas a los dos niñas con los que iba a encontrarse en la cita. Dos niñas con enfermedades cardíacas que le enviaron unas flores y un precioso dibujo de parte de toda la organización

«Gracias por vuestra consideración. Qué bonita sorpresa recibir este ramo y los dibujos, a pesar de que la enfermedad me impidió participar en el evento de la Asociación del Corazón Juntos por el Corazón. Estaba deseando presentar el Premio del Corazón junto con Alma y Ellen, y conocer a algunos jóvenes que viven con ellas. Ojalá podamos encontrarnos en otra ocasión. Como patrocinadora de la Asociación Danesa del Corazón, me gustaría felicitar al personal sanitario de las tres clínicas ambulatorias cardíacas pediátricas más grandes de Dinamarca por recibir el Premio del Corazón 2025: gracias a ustedes y a todos aquellos que marcan la diferencia en el campo de las enfermedades cardíacas todos los días», escribió la reina.

Un mensaje con el que la nuera de Margarita de Dinamarca no ha aclarado lo que le ha ocurrido, aunque todo apunta a que no se trata de nada grave. De hecho, por ahora no se ha modificado su agenda y todos los demás compromisos previstos para los próximos días siguen adelante.