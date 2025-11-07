La Reina Sofía ha participado este viernes en el inicio de la Gran Recogida de Alimentos 2025, una campaña nacional que busca reunir el equivalente a 10 millones de kilos de comida para ayudar a más de un millón de personas vulnerables en toda España. La madre del Rey Felipe VI ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa acudiendo personalmente a uno de los puntos de donación situados en el Carrefour de la Ciudad de la Imagen, en Madrid. Allí, acompañada por representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), ha compartido unos minutos con los voluntarios que recogían productos de primera necesidad. Durante la visita, se la ha visto charlar con clientes y empleados del supermercado, agradeciéndoles su colaboración y animando a todos a participar en la campaña.

El gesto de la Reina emérita no ha pasado desapercibido entre los compradores. Muchos se han detenido para saludarla y expresar su cariño, sorprendidos por la cercanía con la que ha conversado con ellos. Vestida con un conjunto sobrio y elegante -chaqueta de punto estructurada con motivos geométricos en tonos verdes y grises, blusa azul satinada y pantalones oscuros-, Sofía de Grecia ha vuelto a demostrar que la elegancia y la naturalidad pueden ir de la mano. Con su habitual sonrisa, ha posado junto a los voluntarios antes de pasar por caja para realizar su propia donación de alimentos.

La Reina Sofía en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Un apoyo constante a las causas solidarias

La participación de la Reina Sofía marca el inicio oficial de la Gran Recogida 2025, que se celebra este fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, bajo el lema Lo damos todo. En esta edición, la campaña se desarrolla en más de 11.000 supermercados y establecimientos de toda España, con la implicación de miles de voluntarios que trabajan para conseguir alimentos no perecederos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Reina Sofía, que mantiene una estrecha colaboración con la FESBAL desde 2012, ha querido reforzar su compromiso con una donación de 20.000 euros, anunciada esta misma semana durante un encuentro celebrado en Ibiza con representantes del Banco de Alimentos. La visita de este viernes en Madrid da continuidad a esa alianza solidaria que, año tras año, contribuye a garantizar el acceso a una alimentación básica para miles de hogares.

Una semana de intensa actividad

La acción de este viernes llega después de dos jornadas de intensa actividad institucional en Ibiza, donde la Reina Sofía participó en el XI Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer. En su papel como presidenta de Honor de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), mostró su compromiso con la investigación y la atención a las familias afectadas. Durante su estancia, también visitó algunas zonas de la isla afectadas por las recientes inundaciones, un gesto que fue reconocido por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quien destacó su «cercanía y sensibilidad» con los damnificados.

La Reina Sofía en un acto en Ibiza. (Foto: Gtres)

Tras esa visita, la madre del monarca ha retomado su agenda solidaria en la capital, reafirmando así su implicación constante con los proyectos sociales vinculados a la pobreza, la exclusión y la salud. Su presencia en la Gran Recogida no solo aporta visibilidad a la iniciativa, sino que también actúa como un impulso moral para los miles de voluntarios que estos días colaboran en todo el país.