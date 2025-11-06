Azul turquesa y ‘tweed’: la Reina Sofía se vuelca con las causas sociales en Ibiza

La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos ha revolucionado por completo a la familia real, y es que el emérito habla sin tapujos sobre temas tan controvertidos como su tensa relación con Letizia, su distanciamiento con Felipe VI, o el papel que ocupa actualmente en su vida la Reina Sofía. En su libro, el monarca se deshace en halagos hacia su esposa, de la que asegura que «no tiene igual en su vida».

Y es que la define como una «mujer excepcional, de integridad, bondad, rigor, dedicación y benevolencia». «España no pudo tener una Reina más irreprochable», asegura Don Juan Carlos en toda una declaración de intenciones. Y es que pese al distanciamiento y los escándalos que han salpicado al emérito, Doña Sofía siempre se ha mantenido firme y jamás ha dejado de cumplir con sus obligaciones institucionales, además de ser un importante pilar para la familia.

La Reina Sofía en Ibiza. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía, volcada con las causas sociales en Ibiza

De hecho, justo tras la publicación del libro, y siendo consciente de que todos los ojos están puestos en ella, la madre de Felipe VI ha viajado hasta Ibiza, donde se ha encargado de atender diversos actos institucionales. Una agenda marcada por el compromiso social y la cercanía con los más necesitados. Si bien el pasado miércoles, la Reina emérita dedicaba la jornada a su colaboración con el Banco de Alimentos y a conocer de primera mano los efectos de la DANA en Baleares; este jueves ha inaugurado el XI Congreso Nacional de Alzheimer y XV Congreso Iberoamericano. Una enfermedad que le tocaría especialmente de cerca, teniendo en cuenta el delicado estado de su hermana Irene de Grecia.

La Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que desde el año 2012, la Fundación Reina Sofía ha destinado más de tres millones de euros en ayudas directas a los Bancos de Alimentos, por lo que no sorprende descubrir lo volcada que está la emérita con este tipo de asociaciones. De hecho, la primera reunión que tuvo en Ibiza fue con representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y del Banco de Alimentos de Mallorca, además de autoridades locales y autonómicas. Una ocasión durante la que Doña Sofía aprovechó para anunciar una donación de 20.000 euros para la próxima Gran Recogida de Alimentos que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre.

El look de Doña Sofía para atender el Congreso Nacional de Alzheimer

Por otro lado, la madre de Felipe VI deja claro que está muy concienciada con la memoria, atendiendo el Congreso Nacional de Alzheimer que se ha celebrado en el Recinto Ferial de Ibiza (FECOEV) bajo el lema Rompiendo Fronteras. Un evento que reunía hasta 500 participantes procedentes de Europa y Latinoamérica. Entre ellos, profesionales del ámbito sociosanitario, investigadores, familiares, voluntarios y representantes de organizaciones nacionales e internacionales.

La Reina Sofía atiende el Congreso Nacional de Alzheimer. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la emérita ha apostado por una chaqueta de tweed (muy en tendencia esta temporada), en tono azul turquesa y que ha combinado con un conjunto del mismo tono azul compuesto por blusa y pantalón fluido de caída recta. Del mismo modo, muchas veces hemos visto que la monarca ha optado por combinar su look con joyas cargadas de significado. Una forma de darle un toque más íntimo a un look institucional y que ella saber llevar como nadie.