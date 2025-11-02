El cumpleaños más difícil de la Reina Sofía: pendiente de Irene y entre el Rey Felipe y Juan Carlos

Dos días después de que la princesa Leonor haya soplado las velas de su 20 cumpleaños, la Reina Sofía alcanza 87 en uno de los momentos más complicados de su vida. En los últimos meses, la madre del Rey Felipe VI ha estado constantemente pendiente del estado de su hermana, la princesa Irene de Grecia, cuya salud se ha deteriorado de manera significativa. Muy unida a ella, doña Sofía incluso ha adaptado su agenda para estar a su lado, por ejemplo, no pasó el verano en Marivent, como siempre ha hecho, sino que hizo una visita puntual para la recepción de autoridades y volvió a Madrid. Según trascendió, los médicos habían recomendado que Irene no viajara.

A la princesa llevamos sin verla casi un año, desde la segunda boda del príncipe Nicolás en Grecia. No hay información oficial sobre su estado, pero sí que se sabe que toda la familia está pendiente de ella y, sobre todo, acompañando a doña Sofía en estas horas bajas. En apenas dos años, la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha perdido a su hermano, el rey Constantino, y ha visto cómo se deterioraba la salud de su hermana.

La Reina Sofía en un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ella ha continuado con sus compromisos. A pesar de que desde hace más de una década que es doña Letizia la reina titular, doña Sofía sigue siendo un miembro fundamental para la Corona, sobre todo, hasta que la princesa Leonor y la infanta Sofía tengan una agenda propia a tiempo completo.

La madre del Rey ha dado sobradas muestras de su compromiso con la institución a lo largo de los años. Incluso después de la abdicación de Juan Carlos I -y tras su retirada de la vida pública-, doña Sofía ha seguido representando a la monarquía en actos oficiales. Una agenda que ha compaginado con la actividad de la Fundación Reina Sofía, con la que está muy comprometida.

La Reina Sofía en una entrega de premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Precisamente en las memorias del padre de Felipe VI, que están a punto de ver la luz, don Juan Carlos se deshace en halagos con su esposa, a la que describe como una reina extraordinaria, una mujer excepcional, íntegra, rigurosa y benevolente, así como un apoyo emocional fundamental e irremplazable. Según apunta, a pesar de que sus caminos se han separado y a sus diferentes personalidades, ambos comparten el mismo sentido del deber. Además, asegura que doña Sofía ha intentado visitarlo en Abu Dabi, aunque desde Casa Real han desaconsejado cualquier viaje. Una muestra clara de la disyuntiva en la que se encuentra la madre de Felipe VI entre el deber y sus sentimientos. No obstante, pese a la distancia de los últimos años, ambos han coincidido en algunos actos, como en la despedida de Constantino de Grecia, los funerales de Juan y Fernando Gómez Acebo o el de la Reina Isabel II, entre otros.

La Reina Sofía en Oviedo. (Foto: Gtres)

La situación de doña Sofía con respecto a su marido es delicada. Como miembro de la Familia Real debe cumplir con las normas y compromisos de la Corona, por lo que no puede actuar con la libertad que sí tienen las infantas Elena y Cristina. Ella es el último eslabón entre el pasado de una institución marcada por la polémica y un reinado que ha hecho de la transparencia su faro.

Los Reyes Juan Carlos y Sofía juntos. (Foto: Gtres)

Su última aparición pública

La madre del Rey compagina sus compromisos oficiales con las actividades de la Casa de S.M. el Rey y, a pesar de su edad, sigue manteniéndose muy activa. La pasada semana no faltó a la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, una de las citas ineludibles de su agenda año tras año. Además, hace unos días la pudimos ver en la embajada de Tailandia en Madrid, firmando en el libro de condolencias por la muerte de la reina madre Sirikit, con quien mantuvo una relación estrecha.