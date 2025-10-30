El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han retomado su agenda oficial un día después del homenaje de Estado a las víctimas de la DANA, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Sus Majestades han recibido en el Palacio de La Zarzuela este 30 de octubre a la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona para conocer los últimos avances en la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que se presentará en el Patronato el próximo mes de diciembre.

Letizia, de luto por las víctimas de la DANA

El pasado miércoles fue un día muy duro para Felipe VI y para doña Letizia. Los Reyes acompañaron a los valencianos que perdieron familiares en la catástrofe natural que tuvo lugar en España hace un año. Tras participar en la ofrenda floral y guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, el padre de la heredera al trono dedicó unas emotivas palabras en las que prometía, tanto en su nombre como en el de la Reina, que siempre iban a estar a su lado: «Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. No estáis solos».

Letizia en la reunión con los delegados de la Fundación Princesa de Gerona. (Foto: Gtres)

Durante el acto, Letizia mostró su parte más humana y, en varias ocasiones, se la vio contener las lágrimas. Un año después de la histórica imagen de la Reina manchada de barro, la mujer de Felipe VI ha sabido sobreponerse y, a pesar de la tensión que había en la sala donde tuvo lugar el funeral de Estado, no dudó en acercarse a los presentes que habían perdido familiares durante la tragedia.

Solo un día después, y a pesar del duro momento que Sus Majestades presenciaron, no han olvidado su condición de Reyes, ni sus responsabilidades y han regresado a La Zarzuela para atender el resto de sus compromisos. Sin embargo, la Reina no ha podido olvidar lo que vivió hace unas horas en Valencia.

Letizia ha reciclado para esta ocasión (a la derecha) un traje que llevó el pasado año en Valencia (izquierda). (Fotos: Gtres)

Prueba de ello, y adicionalmente a la importancia y a la sobriedad de su reunión con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, es que doña Letizia ha vestido de luto para la ocasión. La Reina ha evitado los colores estridentes, llamativos o su color fetiche -el rojo- y ha optado por un traje de chaqueta de lana color gris marengo -una prueba que denota, por lo vivido en la Comunidad Valenciana, respecto a las víctimas de la DANA-.

Un look de Mango y que actualmente está al 30% en su web ha recuperado de su fondo de armario y que ha lucido en varias ocasiones. Lo estrenó precisamente el 9 de noviembre de 2024, en una visita a organizaciones que colaboraban con la DANA.