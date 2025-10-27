Musa de Balmain y cercana a la Reina Sofía: adiós a la reina Sirikit, la reina madre de Tailandia

Tailandia está de luto. La casa real del país asiático ha anunciado la muerte de la reina madre Sirikit, a los 93 años en Bangkok. En un comunicado oficial, desde el departamento de prensa se ha confirmado que el fallecimiento se produjo el pasado 24 de octubre a las 21:21 horas en el Hospital Chulalongkorn de la capital tailandesa, donde llevaba ingresada desde hacía varios años. La salud de la madre del actual monarca se fue deteriorando en los últimos tiempos debido a una infección en el torrente sanguíneo, aunque ya en 2012 sufrió un derrame cerebral que la obligó a retirarse de la vida pública.

Su muerte ha generado un gran pesar a nivel nacional y se ha decretado un año, año de luto oficial en Tailandia. El rey ha anunciado que el funeral se llevará a cabo con altos honores, por lo que se espera que puedan asistir miembros de otras casas reales. Una de las figuras que podría acudir es la Reina Sofía, que ya fue la encargada de representar a la Casa Real en las exequias del rey Bhumibol en 2017. La madre de Felipe VI fue invitada debido a la estrecha amistad entre las dos familias reales y los lazos históricos entre España y Tailandia. Por eso se espera que esta vez también se la invite a la despedida de la reina Sirikit.

Homenajes en Bangkok a la Reina Sirikit. (Foto: Gtres)

No obstante, todavía es pronto para saber qué ocurrirá dado que el funeral se celebrará una vez termine el período de luto de un año, tras el cual se llevará a cabo la cremación final. Este largo procedimiento de luto oficial se extenderá para toda la familia real y la corte, y afectará a los eventos institucionales durante ese tiempo.

La fascinante figura de Sirikit

Sirikit de Tailandia ha sido una de las reinas que más repercusión ha tenido a nivel internacional a lo largo de las últimas décadas, debido a su elegante y sofisticada presencia y a su gusto por la moda. Se la ha comparado con Grace Kelly o con Farah Diba y su figura ha concentrado el interés de la prensa rosa durante mucho tiempo. Tal era la fascinación por ella que incluso Diana Vreeland dijo de ella que era como una florecilla vestida con exquisitas ropas. No obstante, al margen de su imagen glamourosa, Sirikit también fue fundamental como apoyo para el rey Bhumibol, que estuvo en el trono durante 70 años.

La Reina Sofía con la reina Sirikit de Tailandia. (Foto: Gtres)

Pero al margen de su papel institucional, no cabe duda de que Sirikit de Tailandia fue todo un icono de estilo por el que mujeres de todas partes sintieron fascinación. De hecho, se decía de ella que era la reina más bella del mundo

Sirikit era originaria de una familia aristocrática del reino de Siam. Desde pequeña recibió una educación privilegia e internacional, de hecho, conoció al rey Bhumibol en París, mientras él estaba estudiando Ciencias Políticas en Suiza. La pareja tuvo cuatro hijos, entre ellos, el actual rey de Tailandia. Sirikit ejerció como consorte durante más de 65 años, en los que destacó por su trabajo humanitario y para impulsar la cultura. De hecho, se la considera la madre de la nación.

La Reina Sofía con la reina Sirikit de Tailandia. (Foto: Gtres)

La reina madre siempre destacó por su elegancia y su estilo refinado. Su imagen adquirió proyección internacional gracias a los viajes que hizo junto a su marido y a que se convirtió en musa de Pierre Balmain. El modista y la reina colaboraron durante más de dos décadas en las que Balmain diseñó una extensa colección de modelos para ella. Modelos que combinaban la tradición tailandesa con la alta costura occidental. Hasta tal punto llegó su colaboración que llegó a organizarse existe una exposición sobre ella llamada Fit for a Queen. Esta muestra no está disponible de forma permanente, pero se ubicó en el Gran Palacio de Bangkok.

La relación con la Reina Sofía

Todavía no se sabe si será la Reina Sofía la que asistirá a las exequias de la reina Sirikit cuando la casa real confirme la fecha de los funerales, pero sí que sabemos que la relación entre las familias reales de España y de Tailandia siempre ha sido muy estrecha, en especial, en la generación anterior a Felipe VI.

Los Reyes Juan Carlos y Sofía con los reyes de Tailandia. (Foto: Gtres)

Doña Sofía y la reina Sirikit mantenían un vínculo de respeto mutuo y de cercanía, sobre todo basado en sus papeles como consortes en sus respectivos países, así como en su interés por los temas humanitarios y culturales. A lo largo de su reinado, los Reyes Juan Carlos y Sofía realizaron dos visitas de Estado a Tailandia, una en 1987 y otra en 200. Durante estas dos visitas pudimos ver a la doña Sofía y a Sirikit compartiendo agenda. Además, en 1962, cuando los padres de Felipe VI eran aún príncipes de España, también visitaron el antiguo reino de Siam y fueron recibidos por Sirikit y Bhumibol.