Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como la Reina Sofía, para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre de 2025. La programación combina actos institucionales, sociales y culturales que reflejan el compromiso de la Monarquía con distintas instituciones del Estado, el ámbito educativo y la sociedad civil en general.

La semana comenzará con una actividad centrada en el ámbito judicial. El lunes, el Rey Felipe recibirá en el Palacio de La Zarzuela a D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer entrega de la memoria anual de dicho tribunal. Este acto, de gran relevancia institucional, permitirá a Su Majestad conocer de primera mano los principales hitos y actividades del Tribunal durante el último año, subrayando la importancia de la independencia y el funcionamiento del sistema judicial en España.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El martes, el Rey continuará con una audiencia igualmente significativa, esta vez dirigida a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto. La cita se desarrollará nuevamente en el Palacio de La Zarzuela y permitirá a Su Majestad reconocer y agradecer personalmente la labor de quienes arriesgaron su seguridad para proteger vidas y bienes durante las operaciones de emergencia. Este encuentro refleja la sensibilidad de la Corona hacia los servicios públicos y los esfuerzos de los cuerpos de seguridad y emergencias.

El miércoles, la agenda se dividirá entre dos actividades. Por un lado, el Rey visitará el European Tactical Airlift Centre (ETAC), ubicado en la Base Aérea de Zaragoza y el Aeródromo Militar de Ablitas, en Navarra. Esta visita permitirá conocer las capacidades logísticas y operativas de este centro, así como los ejercicios de transporte táctico que se desarrollan para garantizar la eficacia de las operaciones militares y humanitarias de España en colaboración con la defensa europea. Por otro lado, la Reina Letizia asistirá al coloquio «Mujer, Deporte y Sociedad», organizado con ocasión de la segunda edición del torneo de baloncesto del equipo Challenge 40 Basket en la Casa de la Cultura Paco de Lucía en Torrelodones. Este acto pone de relieve el compromiso de Su Majestad con la promoción del deporte femenino y el papel de la mujer en la sociedad actual, fomentando valores de igualdad y liderazgo.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El jueves, la Reina tendrá una agenda muy activa. Durante la mañana asistirá al III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en CaixaForum Madrid. Su presencia enfatiza la sensibilidad de la Corona hacia los problemas sociales de máxima gravedad y la lucha contra la explotación y la vulneración de derechos fundamentales. Por la tarde, S.M. la Reina y Doña Sofía participarán en el amadrinamiento de la botadura de la fragata F-111 Bonifaz en el astillero de Navantia en Ferrol, un acto que combina la tradición naval con el reconocimiento a la industria y la innovación tecnológica española.

Finalmente, el viernes S.M. el Rey protagonizará un doble acto de gran relevancia. En el Palacio Real de Madrid presentará las cartas credenciales de seis nuevos embajadores: de Argentina, Angola, Senegal, Guatemala, Suiza e Islandia, reafirmando la función diplomática y representativa de la Monarquía en el ámbito internacional. A continuación, abrirá el curso escolar 2025/2026 en el C.E.I.P. «Entresotos» y el S.I.E.S. «Gonzalo de Berceo» en Rincón de Soto, La Rioja, destacando la importancia de la educación y el apoyo a la comunidad educativa en todos los niveles.