La reina Isabel vive sus horas más bajas, pero a pesar de ello, la cuenta atrás para una de sus celebraciones más importantes ya ha comenzado. La monarca se ha enfrentado este año a la muerte del que ha sido su compañero durante casi 8 décadas. El duque de Edimburgo fallecía el pasado mes de abril poco antes de cumplir los 100 años. Una dura pérdida para la soberana, cuyo compromiso con la institución es tan férreo que no ha dejado de cumplir con sus obligaciones. Se espera que en unos días, Isabel II celebre su primer cumpleaños ‘oficial’ en esta nueva etapa y aunque no han trascendido muchos detalles sobre cómo será el evento, sí se sabe que estará acompañada, al menos, por el duque de Kent, que ya estuvo con ella hace algunos años en una ausencia de su marido.

Al margen de esta cita, marcada este año por algunas restricciones debido a la pandemia, lo que sí se ha confirmado ya es que, de cara al próximo año, la Reina celebrará su Jubileo de platino. Una fecha muy especial que conmemora los 70 años de reinado de Isabel II, la monarca más longeva del Reino Unido hasta la fecha.

Ante un acontecimiento de tanta relevancia, ya han comenzado los preparativos para festejar esta histórica fecha. A pesar de que se podría pensar que, dadas las actuales circunstancias y, sobre todo, tras la muerte del duque de Edimburgo, cabría esperar una celebración reducida, la realidad es que no va a ser así, sino que se esperan numerosos actos en homenaje a la Reina, que para entonces habrá cumplido 96 años y se mantiene muy activa.

Han sido ya algunos los datos que han trascendido sobre el programa inicial en el que se está trabajando y, para sorpresa de muchos, los planes incluyen tanto al príncipe Harry como a su esposa, a pesar de sus tensas relaciones con Buckingham. Ya hace unos meses se especulaba con la posibilidad de que asistieran a las celebraciones del 100 cumpleaños de Felipe de Edimburgo aunque, lamentablemente, el Príncipe falleció antes de que pudiera soplar las velas. Está en el aire también la presencia de Harry en el homenaje previsto a Diana de Gales de cara a este verano, cuando se va a inaugurar una estatua en los jardines del Palacio de Kensington en su recuerdo.

Lo que ha trascendido por ahora es que las celebraciones tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio de 2022 y comenzarán con la fiesta de Trooping the Colour, que este año se llevará a cabo de una manera reducida. Habitualmente, esta fiesta tiene lugar el segundo sábado de junio, pero el próximo año va a adelantarse para coincidir con los festejos. Está previsto que asista toda la familia real, lo que incluye a los Sussex, pero también es posible que al príncipe Andrés, ya que es una celebración que aúna lo oficial y lo privado.

De momento no hay confirmación al respecto, pero parece que el Jubileo de la Reina será una cita que los Sussex no podrán obviar, a no ser que su intención sea generar un mayor cisma con los Windsor. En el caso del príncipe Andrés, por ahora no hay más avances en el caso de Jeffrey Epstein, pero la situación puede cambiar mucho de aquí al próximo año.

Además del Trooping the Colour, desde Buckingham ya han anunciado que han previstos numerosos actos en homenaje de la reina Isabel, como carreras de caballos, una misa y un importante concierto. Actos muy en la línea de sus anteriores jubileos y que dejan patente, una vez más, el esencial papel y la relevancia de la monarca, a la vez que ponen en tela de juicio el futuro de la Corona cuando ella falte.