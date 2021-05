Harry y Meghan: tres años de luchas para una libertad ‘condicionada’

El 19 de mayo de 2018 el mundo entero tenía los ojos puestos en la capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. El príncipe Harry ponía el broche de oro a su fugaz historia de amor con Meghan Markle, que había empezado apenas dos años antes. Un final ‘de cuento’ para el hijo menor de Carlos de Inglaterra que había sido quizás quien más había sufrido la pérdida de su madre dado que era aún un niño.

Tras años de rebeldía y comportamientos erráticos que le llevaron a ingresar en el ejército, Harry por fin sentaba la cabeza y dejaba de ser uno de los solteros de oro de la realeza europea. La responsable, una actriz, algo mayor que él, norteamericana, divorciada y birracial. Todo lo contrario de lo que representaba Kate Middleton quien, hasta ahora, era la protagonista del trío que formaban los Cambridge y Harry y que suponía un soplo de aire fresco para la Corona. Nadie pensaba entonces que aquel enlace sería el responsable de una de las mayores crisis que se recuerdan en la monarquía británica.

Pese a que en un principio nada hacía pensar que la pareja acabaría distanciada de los Windsor, la realidad es que, poco a poco, fueron sentando las bases del modelo de vida que ellos querían. En recientes declaraciones, el príncipe Harry aseguraba que se marcharon porque necesitaba proteger a su familia, que no quería que sufriesen como sufrió su madre y que gracias a Meghan encontró el valor para dar el paso que tanto necesitaba y no vivir “como si estuviera en un zoo”. Palabras que han causado un gran impacto en la familia real, a pesar de que durante las exequias del príncipe Felipe hubo un acercamiento entre el príncipe Harry y su hermano, el príncipe Guillermo.

Completamente alejados de todo lo que tiene que ver con la familia real, los Sussex han hecho de Santa Barbara su nuevo hogar y están centrados en sus respectivos proyectos, así como en el cuidado de su familia, que está a punto de crecer con la llegada de su primera hija. Será ella la primera royal británica nacida en territorio norteamericano y, a pesar de que no será princesa de facto, todo podría cambiar en el momento en el que Carlos de Inglaterra fuera rey, ya que como nietos directos del monarca, tanto Archie como su hermana tienen derecho a un título de príncipe y tratamiento de Alteza Real. De la misma manera, el hoy príncipe de Gales podría ejercer derechos sobre su custodia, algo que ahora no procede porque no aplica a bisnietos del soberano.

A pesar de que en varias ocasiones el duque de Sussex ha asegurado estar satisfecho de la decisión que la pareja ha tomado y de su nueva vida en Los Ángeles, lo cierto es que mientras que Meghan tiene una profesión que dejó de lado al marcharse a Londres, Harry conoce poco más allá de su labor como royal y su papel en el ejército. Ya no cuentan con el apoyo económico del príncipe Carlos y a día de hoy mantienen su título como duques de Sussex. Sin embargo, desde Londres son muchas las voces que se alzan para que la Reina les despoje de este honor, ya que consideran que no merecen llevarlo ni hacer uso de él. Una situación que podría perjudicar a la pareja en caso de que perdiera el título, ya que aunque no tiene permitido hacer ningún tipo de actividad profesional que reporte beneficios con él, sí que es de alguna manera un elemento básico para dar visibilidad a sus causas.

Es poco probable que Isabel II tome esa decisión, aunque está claro que la cuerda está cada vez más tensa y si eso llegara a pasar Harry volvería a ser el príncipe Harry de Gales y Meghan podría utilizar la adaptación femenina del mismo, al igual que le ocurre a la princesa Michael de Kent. No obstante, se espera que con el tiempo, la situación se calme y se abra una puerta a una reconciliación definitiva.