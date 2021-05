Pensábamos que con la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey habíamos tenido suficiente, pero lo cierto es que solo era el principio. Después de las polémicas declaraciones que la pareja hizo a la comunicadora y que han levantado ampollas no solo en la familia real, sino también en todas partes del mundo, lo cierto es que no imaginábamos que pudieran seguir metiendo el dedo en la llaga. Pero así ha sido.

Esta vez se ha tratado de Harry en solitario, en unas impactantes declaraciones que se producen poco después de que el Duque regresara del Reino Unido para asistir a las exequias de su abuelo, el príncipe Felipe. Un viaje que el príncipe Harry tuvo que emprender sin la compañía de Meghan Markle -en avanzado estado de gestación- y en el que, al parecer, no se sintió muy cómodo a pesar de que sí que hubo un cierto acercamiento con su hermano -no tanto con su padre a tenor de lo que han comentado fuentes cercanas a la familia-.

Prince Harry Duke of Sussex sits down in the attic today to charm our pants off with his intellect, wit and thoughtful stance on approaching mental wellness. We feel so lucky to have been able to sit down with him- what a joy. 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/ZxzZJMYcOg

— Armchair Expert Podcast (@ArmchairExpPod) May 13, 2021