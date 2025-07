Las alpargatas se han convertido en el calzado estrella verano tras verano. Su versatilidad y las posibilidades que ofrecen hacen que sean perfectas tanto para estilismos de diario como para otros algo más formales. De hecho, conquistan a todas las generaciones, desde las más jóvenes a las mayores. La Reina Letizia, por ejemplo, tiene su zapatero lleno de alpargatas fabricadas en España, de cintas, con pulsera, planas, de cuña media, altas… multitud de opciones que combina cada verano con sus estilismos. Al igual que ella, también la princesa Leonor y la infanta Sofía recurren a ellas con regularidad y esto hace que el interés por este tipo de calzado vaya en aumento. Al gin y al cabo, las tres son iconos de estilo en nuestro país y fuera.

Sin embargo, no todo el mundo domina con tanta maestría como la Reina el arte de combinar alpargatas con estilismos más formales. Un ejemplo claro lo tenemos en la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recurre a ellas de manera regular, aunque con bastante poco éxito.

Margarita Robles en Marín. (Foto: Gtres)

La ministra no destaca especialmente por sus elecciones de estilo, como sí que ocurre en el caso de otras políticas, pero es especialmente llamativo cómo combina las alpargatas en verano en actos que, en principio, son más formales.

El fiasco de Margarita Robles

Esta misma semana Robles acompañó a los Reyes y a la infanta Sofía en el acto de entrega de despachos en la Escuela Naval de Marín, donde la princesa Leonor se despidió de la Armada y recibió una nueva condecoración de manos de su padre. La Reina Letizia eligió para esta cita un vestido azul de Vogana que combinó con sandalias de Hugo Boss. La infanta Sofía vistió un conjunto de pantalón negro y blusa blanca con detalle drapeado -quizás demasiado sobrio-. A su lado, un impecable Felipe VI con el uniforme impoluto de la Armada. Margarita Robles, con un conjunto de pantalón y cuerpo en crudo que no estaba mal, de no ser por el bajo arrugado y por las sandalias de esparto que parecían más el calzado de un día de playa que de un acto oficial.

Margarita Robles con alpargatas en Canarias. (Foto: Gtres)

No era la primera vez que el calzado de Robles acapara las miradas, sobre todo porque la Reina siempre lleva las alpargatas con elegancia. Hace algunas semanas, en Canarias, la ministra de Defensa llevó un vestido estampado combinado con unas cuñas bajas con pulsera, mientras que el Rey lucía uniforme y doña Letizia impecable con un modelo de flores de Carolina Herrera y las mismas sandalias que llevó en Galicia.

En esos mismos actos, pero solamente con el Rey, la ministra volvió a llevar alpargatas, en este caso oscuras. Las combinó con otro vestido de flores y una chaquetilla, que volvió a dar la imagen de un look de día de asueto más que de un acto formal.

Margarita Robles con alpargatas en Canarias. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar de que a veces no acierta con sus combinaciones, hay otras en las que sí que apuesta por estilismos más correctos. Por ejemplo, en otro acto con el Rey en Madrid, Margarita Robles llevó un conjunto negro que aderezó con una blazer roja más estructurada y unas alpargatas negras con la cuña a tono. Una combinación bitono que no rompía la armonía cromática y con la que estaba mucho más favorecida.