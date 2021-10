La ‘joya caribeña’ de la que la reina Isabel dejará de ser soberana

El final de 2021 no está siendo fácil para la reina Isabel. Hace algunos días, la monarca pasaba una noche en el hospital después de cancelar un viaje a Irlanda del Norte por motivos de salud de los que no han trascendido más detalles. A sus 95 años y tras los duros momentos a los que ha tenido que enfrentarse, la soberana continúa al pie del cañón cumpliendo con sus compromisos oficiales, pero parece que los facultativos ya le han indicado la necesidad de tomarse las cosas con más calma. De hecho, a partir de ahora, a su irremediablemente reducida agenda se suma una nueva premisa: estará siempre acompañada por otro miembro senior de ‘La Firma’, de manera que, en caso de indisposición, alguien pueda sustituirla y no sea necesario cancelar ningún compromiso.

Pero, más allá de esta cuestión, a poco más de un mes de que termine el año, la Reina se enfrenta a una reestructuración en los territorios en los que es jefa del Estado. Y es que el año pasado, el Gobierno de Barbados anunció sus planes de convertirse en república.

Barbados era, hasta ahora, uno de los 16 países independientes que formaban parte de la Commonwealth, pero será el próximo 30 de noviembre cuando dejará de tener a Isabel II como soberana. Sandra Mason, de 72 años, prestará juramento como la primera presidenta de Barbados en dicha fecha, después de obtener los dos tercios de los votos de una sesión conjunta de la Cámara de la Asamblea y el Senado de Barbados.

Lo hará en una jornada especialmente significativa para el país, que coincide con el 55 aniversario de la independencia de Gran Bretaña. La exjurista, que ha sido gobernadora general de la isla desde 2018, también fue la primera mujer en servir en la Corte de Apelaciones de Barbados. Esta decisión convierte a Barbados, un pequeño país en desarrollo, en un actor más en la política internacional. Barbados no es la primera excolonia británica en el Caribe en convertirse en república, sino que existen otros precedentes. Guyana lo hizo en el año 1970 y le siguieron Trinidad y Tobago en 1976 y Dominica en 1978.

Her Excellency Dame Sandra Mason was also received in audience by Her Majesty this afternoon, upon her appointment as Governor-General of Barbados. pic.twitter.com/qNuXTTKIQn

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 28, 2018