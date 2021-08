El refugio más secreto de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

No es ningún secreto que la reina Isabel tiene a su disposición numerosas propiedades a lo largo de todo el Reino Unido. De hecho, suele ser habitual que, cuando uno de sus nietos se casa, le regala alguna vivienda como gesto de cariño hacia los recién casados. Sin embargo, son muchas las residencias de la familia real de las que no se conocen los detalles o de las que casi no se tiene constancia. Por ejemplo, en el caso de los duques de Cambridge, además de su residencia oficial en el Palacio de Kensington y su casa de campo en Norfolk, Amner Hall, la pareja parece contar con una tercera, de la cual no se sabía mucho hasta ahora.

Se trata de una pequeña propiedad ubicada en los terrenos de Balmoral, donde ya se encuentra la reina Isabel disfrutando de unas vacaciones atípicas, las primeras tras la muerte del duque de Edimburgo el pasado mes de abril. La casa en cuestión es una pequeña cabaña que perteneció a la reina madre, quien, poco antes de su muerte, decidió legarla al duque de Cambridge.

La casa, que recibe el nombre de Tam-Na-Ghar cuenta con tres dormitorios y ha sido utilizada en numerosas ocasiones por el príncipe Guillermo desde el año 2002, muchas de ellas, en su etapa de estudiante junto a Kate Middleton, cuando querían pasar unos días en privado alejados de la presión mediática. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que allí disfrutaban de la tranquilidad que no podían tener en la universidad de St. Andrews o en otros lugares donde los fotógrafos estaban pendientes de cada uno de sus pasos.

En el año 2019 pasaron algunos días en la cabaña junto a sus hijos, en un momento en el que la Reina tenía varios invitados en Balmoral, de manera que los Cambridge prefirieron permanecer en su propiedad. En el recinto de Balmoral hay un total de ciento cincuenta edificios, incluyendo el castillo y la casa de Birkhall, que pertenece al príncipe Carlos.

Dadas las actuales circunstancias y ya que parece que en los últimos tiempos los duques de Cambridge prefieren el turismo de interior, es probable que disfruten más a menudo de su refugio escocés, como suelen hacerlo de su casa de Norfolk. Máxime este verano, en el que apoyar a la Reina es una de las prioridades de la familia.

Por ahora no se ha confirmado cuándo los Duques visitarán Escocia, pero sí se sabe que está previsto que pasen unos días en la zona, de la misma manera que lo harán otros miembros del clan. Recientemente, Kate y Guillermo han disfrutado de una escapada familiar a las islas Sorlingas, que parece haberse convertido en otro de sus destinos predilectos para desconectar de las obligaciones del día a día.