¿Qué música hay en la playlist de la Reina Letizia? Repasamos sus gustos

Fue el pasado mes de noviembre cuando se hicieron públicos los retratos oficiales de Sus Majestades, realizados por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. Desde entonces, estas dos obras, que ahora forman parte de la colección del Banco de España, han generado un gran interés tanto por su valor artístico como por los detalles detrás de su realización. Detalles que la propia estadounidense ha querido desvelar en una reciente entrevista, pronunciándose sobre cómo ha sido el proceso creativo, la preparación de la sesión y el trabajo que ha realizado junto a don Felipe y doña Letizia. Precisamente, ahondando en este último aspecto, Leibovitz ha revelado que normalmente sus sesiones las realiza con música de fondo y que, en este caso, fue la esposa del monarca la que trajo su propia playlist, poniendo ritmo a la jornada de trabajo con sus canciones favoritas.

«No recuerdo exactamente qué había en ella, quizá debería consultárselo a su equipo. Se trabaja mucho en esas sesiones de fotos, pero eso no es motivo para no relajarse», contaba. Como no podía ser de otra manera, estas palabras han provocado una gran expectación sobre los gustos musicales de la Reina Letizia. Y es que, aunque ella misma no ha confirmado ninguna preferencia en particular, algunos de sus movimientos y gestos en distintos eventos han dado pistas sobre su inclinación hacia ciertos géneros y artistas.

La Reina Letizia en Tudela. (Foto: Gtres)

Desde que comenzó a formar parte de la Familia Real, doña Letizia no ha ocultado su pasión por la música. De hecho, junto a la literatura, se podría decir que es otra de sus grandes pasiones. Siempre que su agenda institucional lo permite, acude a conciertos y espectáculos que dejan entrever cuáles son sus gustos. Aunque nunca ha expresado quién es su cantante o grupo favorito, varios medios señalan que podría ser la banda de rock Los Planetas, ya que han sido muchas las ocasiones en las que ha ido a verles tocar.

Por otro lado, Rafael Muñoz, guitarrista de Hombres G, también reveló que la madre de la heredera al trono era fan del grupo y que había podido conocerla en varios shows. «Ella es fan nuestra antes de ser reina. Era una chica cocodrilo como muchas otras», contó. Así mismo, también ha sido captada acudiendo a conciertos de Luz Casal, Alejandro Sanz, La Bien Querida, o Supersubmarina, entre otros muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Bien Querida (@labienquerida)

Joaquín Sabina también entraría en la lista de favoritos de la consorte. De hecho, según narró Jaime Peñafiel en su libro Anécdotas de Oro, pidió al Rey Felipe que se lo presentara. Y dicho y hecho, así lo hizo. Los que por aquel entonces eran príncipes de Asturias acudieron a la casa del compositor, donde doña Letizia tuvo la oportunidad de bailar con el intérprete, según recoge el periodista en la obra citada.

En otro orden de cosas, Blanca Paloma coincidió en la Feria ARCO con Sus Majestades y desveló que la Reina Letizia parecía ser una seguidora del Festival de Eurovisión. «Me habló del Benidorm Fest anterior, de las Tanxugueiras y comentamos lo importante que es llevar a certámenes como este propuestas tan propias, tan identitarias, y que demuestran la diversidad de nuestro país», narró a Mujer Hoy.

La Reina Letizia, el Rey Felipe y Blanca Paloma. (Foto: Gtres)

En cuanto a cantantes y grupos musicales internacionales, la Reina Letizia también ha acudido a conciertos como el de Bruce Springsteen o Bon Jovi, sin olvidarnos de cuando acompañó a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a ver a Harry Styles, un ídolo para el público más joven de nuestro país. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, no hay duda de que los gustos musicales de la mujer del soberano son muy versátiles.