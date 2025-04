Los problemas de salud de Ernesto de Hannover vuelven a estar en el punto de mira. El príncipe ha tenido que ser ingresado en un hospital madrileño desde hace varios días y todavía no se sabe cuándo va a recibir el alta.

Según ha trascendido, Hannover acudió al centro hospitalario, ubicado en la zona norte de Madrid, a finales de la pasada semana, en concreto, el jueves de madrugada y fue entonces cuando se decidió su ingreso.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en Madrid. (Foto: Gtres)

De momento no se han conocido los motivos por los que el todavía marido de la princesa Carolina de Mónaco, pero sí se sabe que ha estado recibiendo la visita de su círculo más cercano, en el que se encuentra su hijo menor, Christian, su nuera Sassa de Osma y, por supuesto, su actual pareja, Claudia Stilianopoulos.

Aunque en esta ocasión no se ha confirmado el motivo por el que el príncipe ha tenido que ser ingresado, lo cierto es que la salud de Ernesto de Hannover se ha visto bastante resentido en los últimos tiempos. No hace mucho que el príncipe se tuvo que someter a una intervención de cadera cuya recuperación, según algunas fuentes, no fue tan bien como se esperaba.

Ernesto de Hannover en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, poco después de que un medio alemán publicara que había alarma por el estado de salud del príncipe y que tenía dificultades para caminar, Hannover reapareció en la celebración del cumpleaños de su nuera, Sassa de Osma, en Madrid. La princesa reunió a sus seres queridos y a personas allegadas en una fiesta que organizó en su casa en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro.

Tal como ha revelado Vanitatis, el príncipe ha estado recibiendo las visitas de sus personas más cercanas. El portal ha publicado unas imágenes en las que se ve al príncipe Christian y a su esposa a las puertas del hospital, con el rostro serio. No han visitado a Hannover ni su hija menor, Alexandra, ni tampoco Carolina de Mónaco, de la que está separado de facto desde hace muchos años, a pesar de que nunca se han divorciado.

La nueva vida del príncipe Ernesto

Hannover ha cumplido hace poco 71 años y desde hace algún tiempo se ha instalado en Madrid junto a su pareja. A pesar de que lleva una vida más tranquila en la capital española, de vez en cuando sigue acaparando titulares por su fuerte carácter y por protagonizar algunos episodios controvertidos, sobre todo cuando se enfrenta a los reporteros.

Ernesto de Hannover con Claudia en Madrid. (Foto: Gtres)

Uno de los más recientes fue en un restaurante de Madrid, sobre el que hubo versiones contrapuestas. La novia de Ernesto de Hannover se quejó del mal trato recibido por parte del personal, mientras que desde el local aseguraron que el príncipe se había mostrado agresivo.

Hoy en día, Hannover solamente cuenta con el apoyo de su novia y de la familia de su hijo menor, con quienes pasa bastante tiempo. Incluso se le ha podido ver disfrutando de paseos por Madrid o de vacaciones en Baleares, ejerciendo como abuelo. Con quienes no tiene contacto es con su hijo mayor y con su hija, la princesa Alexandra, que recientemente deslumbró en el Baile de la Rosa en compañía de otros miembros de la familia Grimaldi.