Los planes de los Reyes ante la inminente llegada de Leonor a Nueva York

La princesa Leonor está a punto de llegar a Nueva York. La Gran Manzana va a ser la última escala de la heredera a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano antes de volver a España para completar su formación en otros buques de la Armada. Se espera que durante los días que esté en Nueva York la heredera participe en algunos compromisos, aunque todavía no se ha dado a conocer su agenda.

Una vez termine su estancia en el país, Leonor volará a España para continuar con su instrucción en la fragata Blas de Lezo, antes de incorporarse de nuevo a la tripulación de Elcano para la travesía final hasta Galicia. Será el colofón de su formación en la Armada, antes de ingresar en el Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Los planes de los Reyes

No se sabe con exactitud la fecha en la que Leonor viajará a España, pero sí se sabe que su llegada a Nueva York se va a producir el día 5 de junio. Una jornada cargada de compromisos para los Reyes, que tendrán que esperar a que regrese para poder verla. Don Felipe lleva sin ver a su hija mayor desde que embarcó en el Juan Sebastián Elcano, mientras que doña Letizia sí que tuvo la posibilidad de reunirse con la princesa durante la escala en Panamá. Igualmente, la infanta Sofía no ha visto a su hermana desde que embarcó en enero, ya que ella se marchó antes a Gales.

La princesa Leonor y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Al margen del interés creciente por la llegada de la princesa de Asturias a Nueva York, la agenda de la Casa de S.M. el Rey continúa su ritmo con normalidad. Los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen varios compromisos oficiales justo el mismo día en el que la heredera atracará en la Gran Manzana, en una semana muy intensa a nivel institucional.

El monarca va a participar en un encuentro con el rey Abdalá de Jordania en el Palacio de la Zarzuela y después tiene previsto viajar a Haro para asistir a varias citas relacionadas con la conmemoración del centenario de la denominación de origen calificada Rioja. Por su parte, la Reina Letizia va a asistir a una reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes en Madrid. Además, la infanta Elena tiene un acto oficial en el Palacio de El Pardo, el único compromiso en el que participa cada año por encargo del Rey Felipe.

Los Reyes en Guadalupe. (Foto: Gtres)

Leonor, ausente en las Fuerzas Armadas

El buque escuela Juan Sebastián Elcano va a estar en Nueva York hasta el día 10, cuando emprenda la travesía de nuevo de vuelta a España. No se sabe con exactitud la fecha en la que regresará a nuestro país la princesa de Asturias, pero su presencia no está confirmada en los actos de agenda de los Reyes del fin de semana por lo que, o bien no habrá regresado para entonces, o se mantendrá ajena a la agenda de momento.

Está previsto que los Reyes viajen a Canarias para participar en una serie de actos con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En principio y, salvo cambios o sorpresas, ni Leonor ni Sofía les acompañarán esta vez.