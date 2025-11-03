El plan cultural de la Reina Sofía tras su cumpleaños más discreto

Apenas dos días después de soplar las velas de su 87 cumpleaños, la Reina Sofía retoma su agenda institucional en una semana cargada de compromisos con carácter internacional para don Felipe y doña Letizia. La madre de Felipe VI va a estar este lunes en el Teatro Real, donde va a presidir una nueva edición del Premio BMW de Pintura, que ya cumple 40. Según han confirmado fuentes oficiales, la Reina Sofía no solamente va a estar en la entrega de este premio, sino que posteriormente disfrutará de un concierto benéfico en el mismo recinto.

El Premio BMW de Pintura es un concurso que nació en 1986 con el objetivo de apoyar el arte y la cultura, en sus formas más innovadoras y contemporáneas, con la idea de que puedan llegar de la manera más directa a las personas porque son un modo fundamental de expresión de la sociedad. Desde su creación hasta la actualidad han sido muchos los artistas a los que ha dado visibilidad este galardón, sobre todo fomentando nuevas formas de creación incluidas en la categoría de Arte Digital. Esta categoría busca impulsar una mayor comprensión y alcance del arte contemporáneo en el ámbito digital.

La Reina Sofía en la ceremonia del pasado año. (Foto: Gtres)

Este año se ha batido un récord histórico de participación, con más de 1900 candidaturas en las diferentes categorías. Además, se ha reforzado el alcance internacional del galardón, con proyectos de artistas de 38 nacionalidades distintas. El jurado ha seleccionado un total de 12 obras, de las cuales ocho van a competir en la categoría de Pintura y cuatro en Arte Digital. Los trabajos se expondrán en el Centro Cultural Conde Duque desde el 20 de noviembre de 2025 hasta finales de enero de 2026.

Está previsto que tras la ceremonia se celebre un concierto benéfico a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE, con artistas como José Mercé, Antonio Najarro, o Dúo del Valle. La recaudación del concierto se va a destinar a apoyar la labor de los bancos de alimentos infantiles, con los que la Reina Sofía está especialmente vinculada.

La Reina Sofía con la princesa Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Una destacada ausencia

Este año, doña Sofía no estará acompañada por su hermana, la princesa Irene de Grecia. La tía de Felipe VI es una apasionada de la música y una virtuosa del piano, de hecho, a lo largo de los años ha sido una presencia habitual en las citas musicales de la agenda de la Reina Sofía. Sin embargo, en los últimos tiempos su salud se ha ido deteriorando y llevamos sin verla en público desde hace meses.

Un cumpleaños discreto

A pesar de que doña Sofía celebró su cumpleaños el pasado fin de semana, no han trascendido detalles sobre cómo pasó la jornada. Tampoco hubo felicitaciones oficiales por parte de la Casa Real, algo que no resulta extraño porque, por ahora, no es una práctica habitual como sí ocurre en otras monarquías.

Este aniversario de la Reina Sofía se ha producido justo en medio del adelanto de las memorias del Rey Juan Carlos, que verán la luz en las próximas semanas y que han generado un gran revuelo.