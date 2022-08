La estancia de la Familia Real en Mallorca todavía no ha llegado a su fin pero, a falta de actos oficiales, solo queda estar pendientes de posibles salidas privadas, tales como las que han tenido lugar este fin de semana. Sin embargo, a lo largo de estos días, tanto la Reina Letizia como sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han hecho un despliegue de estilo en el que han destacado los looks de inspiración bohemia, made in Spain o de firmas low cost.

Fue la Reina Letizia la primera en hacer acto de presencia en Mallorca, con motivo de la ceremonia de clausura del Atlántida Film Fest. Una velada importante para la esposa de Felipe VI en la que sorprendió con un sofisticado look en negro. La Reina apostó por un slip dress con cuello halter de la firma &Other Stories. Un look muy similar a otro de Zara, que doña Letizia combinó con sandalias joya de Magrit, de su fondo de armario, y una cartera étnica de Mango.

Un día después, la Familia Real al completo reapareció en el tradicional posado de verano que se celebró este año en Valldemossa. Una salida oficial en la que el look de la Reina acaparó todas las miradas. Doña Letizia estrenó una falda midi de tiro alto en tejido ikat blanco y verde del diseñador mallorquín Pablo Erroz. La combinó con un top en verde, alpargatas de cintas planas de Espardenyes Torres y bolso tipo capazo de Whittelily.

Por su parte, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía también apostaron por firmas ‘marca España’. La heredera lució un vestido corto boho de Sfera, mientras que la Infanta estrenó un modelo rosa claro de Zara, cuya parte superior había sido modificada. Ambas apostaron por alpargatas, la Princesa en crudo de Mint & Rose, y la Infanta de Polin et Moi, con cuña baja y en piel tono marrón.

El pasado jueves, en la tradicional recepción a personalidades y autoridades baleares, la Reina mostró su lado más ‘tropical’ con un vestido nuevo de Charo Ruiz, firma ibicenca a la que ya ha recurrido en otra ocasión. Esta vez, se trataba de un modelo en estampado tropical en tonos naranjas, con escote Bardot y falda fluida. Un vestido que se ha convertido en todo un éxito entre influencers y rostros conocidos y que la Reina combinó con alpargatas a tono de Calzados Picón y pendientes de Isabel Guarch.

Apenas un día después -y rompiendo un poco con la tradición- la Familia Real al completo sorprendió saliendo a cenar al restaurante Ola del Mar. Una velada en la que la Reina apostó por un modelo de flores cut out de Mango, que combinó con unas sandalias planas negras de Jack Rogers y cartera en ikat en tonos rosas de Feel Mallorca.

La Princesa de Asturias mostró su imagen más bohemia, tanto en el look como en la elección de complementos. Leonor apostó por un vestido cruzado en tie dye fabricado en algodón orgánico de Babbaki que combinó con alpargatas de cuña negras de Calzados Picón. Al igual que la Reina, la Princesa llevó un clutch en tela ikat en color gris, de Feel Mallorca. La Infanta Sofía lució un conjunto en estampado floral en tonos verdes de Designers Society, con top de manga corta y falda midi, así como alpartagas de cintas de Macarena Shoes.

Este domingo, en ausencia del Rey Felipe, la Reina Letizia sorprendía con una salida privada a cenar y a recorrer un mercadillo con la Reina Sofía y sus dos hijas. Una noche de chicas en la que tanto la esposa como las hijas de Felipe VI apostaron por looks de Zara de corte minifaldero, especialmente la Reina. Mientras que la Infanta Sofía recicló un modelo en tono crudo y corte cut out, tando doña Letizia como Leonor estrenaron. La Reina presumió de piernas y de bronceado con un minivestido en fucsia, de corte camisero y estampado. Lo combinó con cuñas a juego de Clooui y cartera de Feel Mallorca. La Princesa lo apostó todo al azul, con un vestido cruzado estampado de Inditex, bolso tipo bandolera blanco de Adolfo Domínguez y cuñas beige de Mint & Rose.