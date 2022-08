Sorpresa en Mallorca. Este domingo por la noche, la Reina Letizia ha aprovechado la ausencia del Rey Felipe para disfrutar de una salida con sus dos hijas y su suegra, doña Sofía. A pesar de que se pensaba que no volveríamos a ver a la Familia Real en una salida privada hasta el regreso de don Felipe de Colombia, lo cierto es que doña Letizia no ha dudado en disfrutar de los encantos de la vida nocturna de la isla junto a su suegra y sus dos hijas.

Una velada en la que los looks de la Reina Letizia y sus hijas han sido lo que más ha llamado la atención. Vestidas las tres de Zara, mientras que la Infanta Sofía ha rescatado de su armario un diseño cut out, la Reina y Leonor han estrenado dos modelos muy veraniegos, de corte boho. En el caso de doña Letizia ha sorprendido con un minivestido camisero en tonos fucsias que dejaba ver sus bronceadas y tonificadas piernas. Un modelo que rompe todos los esquemas de estilo de la Reina hasta ahora, ya que hacía tiempo que no la veíamos con una falda tan corta. Lo ha combinado con unas alpargatas en color fucsia con cintas de Clooui y una cartera en tela ikat que ya le vimos el pasado viernes.

Por su parte, Leonor lo ha apostado todo al azul, con un diseño de Zara que ha combinado con alpargatas de cuña en beige de Mint and Rose y una bandolera de Adolfo Domínguez en color blanco. Los bolsos comienzan ya a ser un must de estilo de la Princesa.

Por su parte, doña Sofía, de la que ha estado muy pendiente en todo momento la Reina Letizia, ha apostado por un favorecedor conjunto de pantalón y chaqueta fluida en estampado geométrico en tonos rosas, que ha combinado con alpargatas de media cuña y un bolso de corte bohemio.

Una escapada solo de chicas en la que las cuatro mujeres han podido cenar en un conocido restaurante y han recorrido un mercadillo veraniego, una de las cosas con las que más disfruta la Reina Sofía.

El pasado viernes, apenas un día antes de que don Felipe pusiera punto final a su agenda en la isla con la entrega de los trofeos de la Copa del Rey de vela, la familia aprovechó para cenar en uno de sus restaurantes preferidos, el Ola del Mar. Una salida en la que, además de los Reyes y sus hijas, también estuvieron doña Sofía y su hermana, la princesa Irene de quien Leonor estuvo muy pendiente en todo momento. Ya el año pasado también se llevó a cabo esta salida, aunque, en aquella ocasión, acudieron también la prima de la Reina Sofía, Tatiana Radziwill, y su marido, el doctor Fruchaud.

Por el momento no se ha confirmado hasta cuándo tienen previsto los Reyes y sus hijas permanecer en Mallorca. Se supone que el Rey regresará hoy de Bogotá, pero es posible que la familia permanezca en la isla al menos un par de días más. Esto deja abierta la puerta a alguna salida familiar más, antes de que comiencen sus vacaciones privadas, más cortas este año dado que la Princesa Leonor tiene que incorporarse antes a sus estudios de segundo curso de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales. En el caso de los Reyes don Felipe y doña Letizia, será a partir de finales de agosto o principios del mes de septiembre cuando retomen su actividad institucional tras dos semanas alejados de los focos y disfrutando de un descanso.