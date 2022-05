En sus últimos dos actos de la pasada semana, la Reina Letizia sorprendió con dos elecciones de look muy acertadas. El viernes, Su Majestad participó en la inauguración de la Feria del Libro en Madrid y lo hizo con un favorecedor vestido fucsia de Hugo Boss, de corte bohemio, que combinó con unas alpargatas nuevas en rosa de la firma Clouie, que acapararon gran parte de la atención. De la misma manera, el sábado, doña Letizia viajó a Huesca para los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y deslumbró con un vestido de lunares de & Me Unlimited, que ha sido todo un éxito.

Este digital ha podido hablar con ambas firmas sobre la repercusión que las prendas que ha llevado la Reina ha tenido en su marca. Desde & Me Unlimited están encantados de que la esposa de Felipe VI haya apostado por el modelo Gabriela en azul celeste. Un vestido midi de estampado a lunares, con cuello de caja, sin mangas, cinturón plisado al tono, falda fruncida con vuelo y cierre de lágrima en espalda. Un look que tiene un precio de 150 euros y que está disponible bajo pedido, con un tiempo de entrega de unos veinte días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de & Me Unlimited (@andmeunlimited)

Desde la marca confirman que el hecho de que la Reina lo haya lucido, «ha tenido un impacto emocional increíble, ya que es todo un honor que la Reina de España tenga uno de nuestros diseños en su vestidor. El sueño de toda marca de moda es vestir a una reina, y nosotros podemos decir que ya lo hemos cumplido», explican a Look. Además, recalcan que el impacto ha sido muy intenso: «Todos los medios de comunicación se han hecho eco del último estilismo de doña Letizia, pues es un gran referente no solo a nivel nacional sino también internacional. Ella en sí es todo un icono de estilo», revelan, al tiempo que aseguran que han recibido muchas solicitudes y preguntas en torno al modelo, que pertenece a una colección anterior, pero que se ha vuelto a poner a la venta.

La firma comenta que el modelo ha llegado a Su Majestad a través de su agencia de comunicación y revela que doña Letizia tiene otras prendas en su vestidor, aunque todavía no se tiene constancia de si las ha estrenado en privado. Para la marca, este modelo encaja perfectamente con el estilo de la Reina, pero revelan que cualquiera de sus prendas habría resultado idónea: “Realmente todos los diseños de & Me Unlimited encajan a la perfección con el estilismo de la Reina. Son prendas elegantes, sofisticadas, atemporales y versátiles que dan mucho juego a la hora de lucirlos. Sea cual sea el diseño que doña Letizia haya lucido siempre es todo un honor”, recalcan.

Además de la Reina, algunos otros rostros conocidos también apuestan por la marca como Chiara Ferragni, Paula Echevarría, Nieves Álvarez, Soraya Arnelas, o las presentadoras Patricia Conde y Lara Álvarez.

Sobre la historia de la marca, & Me Unlimited es una firma española nacida en 2019, que busca hacer las cosas de otra manera. A través de procesos de producción y manufactura más conscientes y sostenibles. Para & Me Unlimited, la sostenibilidad es un objetivo posible, en el que su equipo trabaja codo con codo a diario para hacerlo realidad. Todos los productos de & Me Unlimited están diseñados en España y se elaboran a través de procesos artesanales de confección. Esto permite que la marca pueda devolver los frutos de lo que cosecha, lo que fortalece las economías regionales, genera oportunidades de trabajo, y reduce las emisiones de CO2 y, por lo tanto, su huella de carbono. Además, la firma está siempre al tanto de las últimas novedades en materia de textiles sostenibles, y en búsqueda de alternativas para optimizar lo tradicional, con el propósito de minimizar el impacto de la moda en el medio ambiente.

Las nuevas alpargatas de doña Letizia

En su visita a la Feria del Libro de Madrid, la Reina estrenó unas nuevas alpargatas de cintas en color rosa. Un calzado de la firma Clooui, capitaneada por Priscila Sanjuán. En conversación con Look, la diseñadora ha declarado que para ella es un absoluto orgullo a ver visto a la Reina con las alpargatas: «Ha generado muchísimo interés, ha tenido mucha repercusión y, sobre todo para mí, un regalazo. Como marca pequeña, ha sido un empujón enorme. Doña Letizia es un gran referente de estilo a nivel nacional e internacional», comenta Priscila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clooui (@cloouispain)

El modelo en cuestión por el que ha apostado la Reina es el ‘Saladeta’: Unas alpargatas con cuña elaborada en ante. Diseño en V, talonera en tejido trenzado y cierre con cintas al tobillo. Tiene una altura de 10 cm, con bloque de 7 cm y plataforma de 3 cm. Su precio es de 129 euros y apenas quedan tallas disponibles en la tienda online.

La diseñadora lleva embarcada en este proyecto desde el año 2015: “Empecé a hacer mis primeros diseños en el verano en Ibiza y en 2016 lancé mi primera colección inspirada en la isla. Empecé a vender online y luego en tiendas multimarca en España. El invierno pasado empezamos a pensar en que la marca tuviera una evolución y lancé la primera colección de botas y botines, inspiradas en San Sebastián, que es mi ciudad de nacimiento”, explica.

Priscila desconoce si doña Letizia cuenta con más modelos en su armario, pero confirma que Clooui ha conquistado a otras celebrities como Mar Flores, Cari Lapique, Rosanna Zanetti, Alejandra de Rojas, Eugenia Silva, Lara Álvarez, Carmen Lomana, Blanca Suárez o Pilar Rubio. En estos momentos, su gran deseo es poder seguir expandiéndose como marca, ampliar la colección y los puntos de venta, siempre con una filosofía sostenible: «me encantaría crecer y quién sabe si tener mi propia tienda en algún momento», declara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clooui (@cloouispain)

Priscila comenta que no sigue las tendencias ni se fija en lo que se lleva, sino que prefiere confiar en su instinto y aportar valor y personalidad en lo que hace. El objetivo de Clooui es ofrecer durabilidad, aguantando los envites de las tendencias y sumando estilo contemporáneo que no caduque. Además, Clooui añade un valor artesano esencial gracias a la elección de los materiales y su confección en el mejor lugar de España para producir calzado: Alicante.