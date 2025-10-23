La antesala de los Premios Princesa de Asturias es un momento clave para ver a la familia real al completo. Y es que ni los Reyes ni sus hijas se pierden jamás este evento, grabado a conciencia en su agenda y en su corazón. Año tras año, desde que debutasen en el 2019, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han acaparado todas las miradas a su llegada al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde de celebra el concierto inaugural que da el pistoletazo de salida a los Premios.

Así, muchos esperaban con gran expectación el momento de su llegada en esta nueva edición de los Premios. Tanto los Reyes como sus hijas han llegado a la vez, y todos lucían estilismos muy acordes a la velada. Aunque, sin duda, la que ha brillado con luz propia ha sido la infanta Sofía con un mono negro de Hugo Boss, con escolte halter, que le daba un aire muy juvenil y fresco, -muy propio en ella-. Lo que dejaba entrever sus brazos, y que ha combinado con unos salones bajos y el pelo suelto peinado en suaves ondas. Además, ha optado por usar una joya muy simbólica del joyero de su madre.

Este año, la orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación, dirigidos por Lucas Macías, interpretarán bajo el título de Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX. Aunque este no será más que el primero de los actos que atiendan Letizia y Felipe junto a sus hijas, quienes están completamente inmersas en sus estudios. La heredera al trono, en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia; mientras que la infanta Sofía ha comenzado ya su emocionante etapa universitaria en el Forward College, en Lisboa.

La séptima edición para Leonor y la infanta Sofía

Esta es también una gran oportunidad para ver a las dos hermanas juntas, que se reunieron por última vez en público durante la recepción del Día de la Fiesta Nacional el 30 de septiembre de 2025. Tras ese evento, separaron sus caminos para volver a sus respectivos destinos.

Esta es también la séptima edición que Leonor y Sofia atienden juntas, y el concierto de este jueves es solo el preludio de una larga serie de actos. Y es que desde el viernes por la mañana, los reyes y sus hijas se encargarán de recibir en audiencia a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo, a los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y a los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.

Del mismo modo, se encontrarán con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias de este año, donde destacan Byung-Chul Han, (Comunicación y Humanidades); Eduardo Mendoza (Letras); Douglas Massey (Ciencias Sociales); Graciela Iturbide (Artes); Serena Williams (Deportes); Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) o Mario Draghi (Cooperación Internacional).