Letizia brilla con estilo propio en la antesala de los Premios Princesa de Asturias

En la víspera de la gran ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo se vistió de gala para acoger el tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias, un evento que se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del otoño asturiano. Como cada año, la presencia de los Reyes y de sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, acaparó todas las miradas, especialmente el impecable y siempre comentado estilismo de la Reina Letizia, que volvió a demostrar por qué es una de las figuras más elegantes y admiradas de la realeza europea.

Para esta velada musical, la Reina optó por un look compuesto por un top azul cobalto de cuello bebé en negro, una elección que conjugó a la perfección la sobriedad y la sofisticación que requiere un acto de estas características. El concierto, organizado por la Fundación Princesa de Asturias, se celebra tradicionalmente como antesala de los premios que reconocen la excelencia científica, cultural, humanística y social a nivel internacional, y la Reina supo estar a la altura del simbolismo del momento con un estilismo que combinó elegancia, tendencia y mensaje.

La Familia Real española en la antesala a los Premios Princesa de Asturias 2025. (Foto: Gtres)

El conjunto destacó por los pantalones de pata ancha y cintura alta de la firma Sibila, una prenda que ya había lucido anteriormente, y las mangas repletas de avalorios negros del top, un detalle que aportó un aire refinado y moderno al conjunto. El diseño se ajustaba a la silueta de la Reina de manera impecable, resaltando su figura esbelta y su porte natural. El tono elegido, azul noche y negro, evocaba una mezcla de serenidad y fuerza, muy acorde con la personalidad de Letizia y con el carácter cultural de la velada. Para completar su look, la Reina eligió unos salones slingback de Magrit con tacón bajo y una cartera de raso azul de Felipe Varela, ambos perfectamente coordinados con el conjunto. En cuanto a las joyas, apostó por la discreción: unos pendientes que aportaban un sutil toque de brillo sin restar protagonismo al conjunto. En el terreno beauty, Letizia se decantó por un maquillaje en tonos nude, con énfasis en la mirada y el pelo suelto, que dejaba ver sus facciones y aportaba frescura al look general.

Como es habitual, la elección estilística de la Reina Letizia no pasó desapercibida. El look que lució en el Concierto previo a los Premios Princesa de Asturias volvió a evidenciar su compromiso con la moda sostenible y su constante apoyo al diseño español. En ediciones anteriores, la Reina ha confiado en algunas de sus firmas de cabecera como Carolina Herrera, Felipe Varela o Pertegaz, sin olvidar su apuesta por creadores emergentes a quienes respalda con frecuencia, consolidando así su papel como referente de elegancia y de impulso al talento nacional. El contexto de la velada acompañó a la perfección la distinción de su elección. Bajo la presidencia de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo volvió a convertirse en escenario de una noche cargada de música, emoción y solemnidad, preludio de una de las citas más esperadas del año.

Este concierto se presenta como el preámbulo perfecto para la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, una de las citas culturales más destacadas del calendario nacional. En esta edición, los galardones vuelven a poner de relieve la diversidad y la excelencia del talento humano en distintos ámbitos del conocimiento, el arte y el deporte. Entre las personalidades reconocidas figuran nombres de enorme prestigio internacional como el filósofo y ensayista Byung-Chul Han; el escritor Eduardo Mendoza, figura esencial de la literatura española moderna; la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, referente universal de la imagen documental y poética de América Latina; y la legendaria tenista Serena Williams, símbolo de superación, disciplina y liderazgo en el deporte femenino.