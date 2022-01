Continúan las polémicas en torno a los duques de Sussex. Si hace unos días el príncipe Harry anunciaba su intención de emprender acciones para reclamar protección policial ante un posible viaje con su familia al Reino Unido, ahora el tabloide británico Daily Mail ha destapado un nuevo escándalo relacionado con el hijo menor de Carlos de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle. Tal como apuntan desde el diario, los Sussex han creado una serie de once nuevas empresas en un paraíso fiscal. Una decisión que, como era de esperar, ha levantado ampollas. No tanto por el hecho de que la pareja haya decidido crear nuevas sociedades, sino porque han elegido una localización muy peculiar para ello, el estado de Delaware, que se caracteriza por ofrecer un impuesto de sociedades muy bajo.

El príncipe Harry y su esposa han constituido una red de más de una decena de sociedades a través de su abogado, Richard Genow, y su director comercial, Andrew Meyer. Aunque no se han confirmado muchos detalles al respecto, parece que el matrimonio ha recurrido a nombres con implicación sentimental. Entre las empresas se encuentran dos editoriales: Peca Publishing LLC y Orinoco Publishing LLC. Peca fue la responsable de los derechos del libro que recientemente escribió Markle, mientras que es probable que Orinoco se encargue de las memorias del príncipe Harry. Este nombre además alude a uno de los temas más populares de la cantante Enya, Orinoco Flow, que era una de las canciones predilectas de Diana de Gales.

Además de estas dos compañías, se sabe que los Sussex también han creado otra que se llama Hampshire LLC y que podría aludir al lugar en el Reino Unido en el que disfrutaron de una escapada a finales del primer embarazo de la Duquesa. Por su parte, Baobab Holdings LLC se asocia al nombre del árbol Baobab, que es originario de África y Australia, lugares en los que el Duque solía acudir no solo en el año sabático que se tomó, sino también después.

Algunos expertos han confirmado las ventajas que supone constituir una empresa en Delaware. Este estado ofrece flexibilidad en las leyes empresariales y bajos tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Delaware, situado en el noreste de Estados Unidos, es conocido por albergar más empresas que personas, ya que casi el 65% de las compañías de la lista Fortune 500 están constituidas allí. Aunque la legislación obliga a que se conozca el nombre de los directivos y administradores de una empresa deben ser declarados, los propietarios reales no tienen que identificarse.

Delaware no impone el impuesto sobre la renta a las sociedades registradas en el estado que no hacen negocios en él, como sería este caso. Asimismo, los accionistas que no residen en Delaware no tienen que pagar el impuesto sobre las acciones en el estado. Por eso se lo conoce como un paraíso fiscal nacional.

Según apunta el diario The Telegraph, no se tiene constancia de que Harry y Meghan hayan visitado en ocasión alguna Delaware, sino que sus actividades se centrar en Los Ángeles, donde tiene su sede Archewell, que en 2020 recaudó menos de 50.000 dólares.