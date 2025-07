Harry y Meghan pierden aliados: Netflix no renueva su contrato de 100 millones

Nuevo revés para los duques de Sussex. La plataforma Netflix ha decidido no renovar el contrato de 100 millones de dólares que tenía con el príncipe Harry y Meghan Markle. Un acuerdo firmado en el año 2020 a través de la empresa Archewell Productions que ha puesto en marcha varios proyectos, entre ellos, la docuserie en la que la pareja hablaba de su vida como miembros de la familia real o la serie de estilo de vida con la que Meghan Markle ha vuelto a la pequeña pantalla: With Love, Meghan.

Carátula de la serie de Meghan Markle para Netflix. (Foto: Netflix)

Según ha trascendido, a pesar de que en un principio estaba previsto que hubiera una segunda temporada de la docuserie Harry & Meghan, finalmente se ha puesto punto final a este proyecto y se ha decidido no renovar el contrato de colaboración entre la pareja y la plataforma. Una fuente cercana a la pareja ha revelado a medios norteamericanos que el final de la colaboración se ha producido de manera amistosa, porque ambas partes han decidido que no había ya necesidad de buscar más contenido.

Al fin y al cabo, el hijo y la nuera del rey Carlos III ya han expuesto muchos detalles de su vida privada y de su etapa como miembros de la familia real, por lo que el interés por lo que puedan seguir contando cada vez es menor. No obstante, sí que se ha revelado que los datos de audiencia de los diferentes proyectos que ha realizado la productora del matrimonio no han cumplido con las expectativas de la plataforma, más allá del interés inicial que generó una audiencias interesantes. A pesar de esto, aún queda por estrenar la última temporada de la serie de estilo de vida de la duquesa, que ya está grabada.

Meghan Markle en su programa. (Foto: Gtres)

El final del acuerdo con Netflix deja a los duques de Sussex sin una importante fuente de ingresos, por lo que ahora tendrán que buscar otros mecanismos para mantener su alto tren de vida. En estos momentos Meghan Markle está completamente volcada con su marca de estilo de vida, As Ever, con la que ha lanzado al mercado diferentes productos con bastante éxito. Además, se ha confirmado que está trabajando en una nueva película, la adaptación de la novela romántica Meet me at the lake, que supondría su regreso al mundo de la interpretación tras muchos años alejada de esta faceta. La nuera del rey Carlos III dejó su carrera de actriz aparcada cuando se desveló su romance con el nieto de la Reina Isabel II.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @aseverofficial

A pesar de que la cancelación del contrato con la plataforma de contenido es un fuerte varapalo para los duques de Sussex, la pareja tiene otros temas sobre la mesa que centran la atención. En el caso de Meghan Markle ya hemos mencionado su marca de estilo de vida, pero Harry sigue muy implicado con los Juegos Invictus, una de las causas que mantiene de su etapa como miembro de la familia real.