El guiño de Macron a la Kate Middleton: ¿bofetada de vuelta a Brigitte?

La princesa de Gales se convirtió en la gran protagonista de la cena de gala que el rey Carlos III ofreció en el Castillo de Windsor en honor del presidente Macron y su esposa. Kate Middleton retomó su presencia en este tipo de veladas después de un año muy complicado para ella, marcado por su enfermedad y por el tratamiento que la ha mantenido alejada de la primera línea. Desde finales de 2023 la esposa del príncipe de Gales no participaba en una cena de gala o recepción en la que el código de vestimenta indicara traje largo y tiara.

Su reaparición no ha defraudado. Con un diseño rojo -uno de los colores que comparten las banderas gala y británica- firmado por Sarah Burton para Givenchy y la tiara preferida de Diana de Gales, Kate Middleton acaparó toda la atención. En especial la del presidente francés, Emmanuel Macron, con el que compartió mesa durante la cena. El mandatario tenía al otro lado al rey Carlos III, anfitrión de esta velada.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Windsor. (Foto: Gtres)

El guiño de Macron y Kate Middleton

Una cena distendida en la que tanto el rey como el presidente francés pronunciaron unas palabras, tras las cuales se produjo un brindis. Fue precisamente en ese momento cuando los reporteros que se encontraban en la sala captaron un gesto entre Macron y la princesa de Gales que ha generado un sinfín de titulares y reacciones en las redes sociales.

Monsieur President you have been warned before. pic.twitter.com/ypfzEmgMYL

— FAN of the Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) July 8, 2025