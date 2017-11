79 años y la discreción y la profesionalidad siguen siendo los adjetivos que mejor la definen. Tras representar a la Corona en las exequias del rey Bhumibol en Tailandia el pasado 26 de octubre, la reina Sofía no ha vuelto a tener más actos oficiales y a pesar de que hoy cumple años no se espera ninguna celebración especial. Su agenda está vacía, un motivo que hace pensar en cómo pasará la Emérita el día de su cumpleaños.

“Doña Sofía está totalmente volcada en su familia griega, aparte de sus hijos. Creo que su lugar de celebración y el sitio en el que se siente más a gusto es con ellos”, afirma Pilar Eyre. Desde que se convirtiera en Emérita, la madre de Felipe VI disfruta más de los aspectos personales y privados de su vida. Aunque no se trata de una fecha redonda -79 años- la Emérita podría disfrutar de una íntima celebración con su familia helena en su tierra natal.

La periodista no descarta que la Reina pueda tener igualmente una pequeña fiesta en España. “No me extrañaría que hiciera una pequeña fiesta en España, pero sus relaciones con Letizia tampoco son muy estrechas, así que más bien creo que lo celebrará con su familia griega, no creo que aquí se de una fiesta importante”.

LOOK se ha puesto también en contacto con el periodista Jaime Peñafiel, quien considera que “doña Sofía no va a hacer nada especial, no celebra nada. No es una fecha redonda como los 80, solo un año más”- asegura.

¿La felicitará don Juan Carlos?

Desde que el monarca abdicara la Corona, las vidas de los Eméritos discurren por caminos opuestos. Don Juan Carlos disfruta de una “jubilación dorada”, en la que la navegación y la gastronomía se han convertido en dos de sus ocupaciones principales, mientras que doña Sofía vive mucho más volcada en las tareas de representación que aún realiza para la Corona y en su faceta más familiar.

Como apunta Pilar Eyre, “sus relaciones están absolutamente rotas y se hablan a través de sus secretarías”. “Don Juan Carlos no es un hipócrita y creo que ni siquiera la va a felicitar” afirma.

“No son aquellos tiempos en los que don Juan Carlos preparaba fiestas sorpresa”. Eyre recuerda cuando el monarca organizó una fiesta sorpresa en casa de su hermana, la infanta Pilar para celebrar el 40 cumpleaños de su esposa. “El Rey reunió a todos los familiares de doña Sofía de todo el mundo, más de 100 personas, y le dijo que se trataba de una cena íntima. Pero cuando llegaron, se encontró hasta con su nanny , la niñera que había tenido cuando era pequeña. Todo eso lo había organizado don Juan Carlos” – cuenta la periodista y escritora.

Este año, parece que los Eméritos no harán nada juntos por sus cumpleaños, pero como afirma Jaime Peñafiel, “deben de preparar algo especial para cuando don Juan Carlos cumpla los 80”. Quedan solo unos meses….