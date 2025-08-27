La reacción de Petro Valverde al reencontrarse con el traje de novia de la infanta Elena

Han pasado 30 años de la primera gran boda real en España desde el reinado de Alfonso XIII. El enlace de la infanta Elena con Jaime de Marichalar en Sevilla en marzo de 1995 acaparó la atención no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Fue un acontecimiento histórico de gran relevancia y, como tal, todas las miradas se dirigieron a la capital andaluza.

Una ocasión muy especial en la que la novia, hoy separada del aristócrata a quien le dio el sí, quiero, deslumbró con un espectacular diseño del sevillano Petro Valverde. Un modelo que se expone en el Palacio de Aranjuez, junto a los vestidos de novia de su madre, su hermana y la Reina Letizia.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar en su boda. (Foto: Gtres)

El modista se ha reencontrado con el vestido y ha querido compartir en su perfil en redes sociales cómo ha sido este momento. «Durante estas vacaciones he podido visitar el Palacio Real de Aranjuez y poder volver a estar frente al vestido de novia de S.A.R la Infanta Doña Elena. Fue un momento muy emotivo, no me salían las palabras. Fue una mezcla de emoción, admiración, añoranza recuerdos de un trabajo que hice con todo mi amor. Me gustó, me gustó muchísimo, os lo recomiendo», ha escrito Petro Valverde junto a una fotografía en la que se le ve mirando el diseño que llevó la duquesa de Lugo en su boda.

Aunque el traje de doña Elena lleva ya varios años expuesto en el Palacio Real de Aranjuez, antes de eso estuvo en otros sitios, como el Museo del Traje de Madrid. Pese a que han pasado ya tres décadas desde que la infanta lo llevara, el modelo no ha pasado de moda y conserva una elegancia clásica que lo hace atemporal.

Se trata de un vestido de corte princesa con escote cuadrado, manga al codo y falda a capas con vuelo. El modelo estaba confeccionado en organza de seda natural ligera, ideal para el clima de Sevilla en marzo, así como decorado con bordados en hilo de seda inspirados en los azulejos de los Reales Alcázares, lo cual le aportaba un toque artesanal y personalizado. Estos bordados se encuentran en la zona del escote, la cintura y los puños. Doña Elena lo completó con un velo de tul asimétrico de cuatro metros, una pieza histórica que había sido utilizado por la Reina Sofía y la reina Federica de Grecia. Llevó también la tiara de los Marichalar.

La infanta Elena el día de su boda. (Foto: Gtres).

Petro Valverde fue el encargado de diseñar el vestido de novia de la infanta Elena, pero la relación de la duquesa de Lugo con el modista empezó una década antes. Una colaboración de la que el sevillano está muy orgulloso, tal como ha explicado en varias ocasiones y como aparece reflejado en la página web de su marca: «Especialmente orgulloso se siente de contar entre sus clientas con la infanta doña Elena, a la que empezó a vestir en 1985 y para la que, diez años después, realizó su traje de novia».