Adiós a gastarte un dineral en las uñas: 4 trucos para hacerte la manicura semipermanente en casa

En los últimos años, la manicura se ha convertido en una parte esencial del cuidado personal. Cada vez más personas buscan maneras de tener uñas saludables y bien cuidadas, y a la vez, aprovechar tendencias de belleza que les permitan lucir elegantes sin salir de casa. El cuidado de las uñas no solo tiene un impacto estético, sino que también refleja nuestra salud general. A medida que la industria de la belleza crece, la manicura semipermanente ha ganado popularidad por su durabilidad, aspecto profesional y versatilidad. ¿Cómo la podemos hacer en casa?

Según ESNECA Business School, «la manicura semipermanente es una técnica que combina varios esmaltes especiales que, posteriormente, se secan y endurecen aplicando luz ultravioleta para conseguir un acabado brillante y duradero». Este tipo de manicura ofrece una opción ideal para quienes buscan una solución práctica, resistente y estética. Las diferentes opciones incluyen desde la tradicional, que se realiza con esmaltes convencionales, hasta alternativas más innovadoras como el gel, acrílico y, por supuesto, la semipermanente. Cada una de ellas tiene sus características y beneficios, pero la manicura semipermanente destaca por su duración y resistencia. A diferencia del esmalte tradicional, que se puede despegar fácilmente o dañarse con actividades cotidianas, ésta se mantiene intacta durante dos o tres semanas sin necesidad de retoques. Su aplicación es más sencilla y su acabado, generalmente más brillante, dura mucho más. Además, esta opción es más accesible que los servicios de salón, lo que ha llevado a muchas personas a aprender a hacerla en casa. La comodidad y el ahorro económico que ofrece el realizarse en casa son dos de las razones principales de su popularidad.

Cómo realizar la manicura semipermanente en casa

Las diferentes opciones de manicura

Cuando hablamos de manicuras, hay diversas alternativas disponibles, cada una con sus características y beneficios. Algunas de las opciones más populares incluyen:

Manicura semipermanente

Esta opción ha ganado mucha popularidad, ya que combina lo mejor de ambos mundos: un acabado profesional y duradero sin la necesidad de productos tan agresivos como el acrílico. Su duración varía entre 2 a 3 semanas, y se realiza utilizando esmaltes especiales que se secan bajo una lámpara UV o LED.

Manicura tradicional

Utiliza esmaltes convencionales que se secan al aire y necesitan retoques frecuentes. Es la opción más económica, pero también la menos duradera.

Manicura de gel

Aporta un acabado más duradero que la manicura tradicional, pero su aplicación requiere el uso de una lámpara UV o LED para secar el gel. Es más resistente, pero más costosa y suele realizarse en salones.

Manicura acrílica

Utiliza un material que se aplica sobre las uñas para alargarlas. Aunque ofrece una gran durabilidad y un acabado espectacular, puede dañar las uñas naturales si no se realiza correctamente.

Ventajas y beneficios de la manicura semipermanente

Sus principales beneficios son:

Durabilidad

La manicura semipermanente dura de dos a tres semanas sin perder brillo ni calidad. Esto la convierte en una opción ideal para quienes no tienen tiempo para retocar sus uñas constantemente.

Acabado profesional

Gracias a su fórmula y técnica de aplicación, ofrece un acabado brillante, suave y profesional.

Resistencia

A diferencia de los esmaltes tradicionales, el esmalte semipermanente es mucho más resistente a golpes, rayones y desgaste por las actividades cotidianas.

Diversidad de colores

Existen infinidad de tonos y acabados, desde los más clásicos hasta los más atrevidos, lo que te permite personalizar tu manicura según tu estilo.

El paso a paso para hacer la manicura semipermanente en casa

Prepara tus uñas

Lava y seca bien tus manos. Retira cualquier residuo de esmalte anterior con quitaesmalte.

Lima y da forma a las uñas

Usa una lima de grano fino para darles forma y eliminar cualquier irregularidad.

Empuja las cutículas

Con un palito de naranja o un empujador de cutículas, empuja suavemente las cutículas hacia atrás.

Aplica la base

Aplica una capa de base coat semipermanente y seca bajo la lámpara UV/LED durante el tiempo recomendado.

Aplica el esmalte de color

Aplica una capa de esmalte semipermanente y seca nuevamente bajo la lámpara. Si es necesario, aplica una segunda capa para un acabado más intenso.

Sellado y acabado

Aplica un top coat semipermanente para sellar y darle brillo. Seca nuevamente bajo la lámpara.

Hidrata tus uñas

Usa aceite para cutículas o crema hidratante para mantener las uñas y las manos bien cuidadas.

Materiales y productos necesarios para hacerla en casa

Para hacerte una manicura semipermanente en casa, necesitarás algunos productos esenciales:

Esmaltes semipermanentes: esmaltes específicos para manicura semipermanente, disponibles en una amplia gama de colores.

Base y top coat semipermanente: estos productos aseguran que tu manicura dure más tiempo y tenga un acabado brillante.

Quita esmalte y aceite para cutículas: para retirar residuos y mantener la salud de tus uñas.

Lámpara UV/LED: para secar los esmaltes y garantizar que el resultado sea duradero.

Consejos y recomendaciones para cuidar tu manicura semipermanente