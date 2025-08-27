La sorprendente actitud de Mette-Marit tras conocerse las cuatro violaciones contra su hijo mayor

La casa real de Noruega ha optado por mantenerse al margen de la situación de Marius Borg. Después de que hace unos días en una rueda de prensa el fiscal confirmara los cargos por los que el hijo mayor de la princesa Mette-Marit tendrá que responder ante los tribunales a principios del próximo año -entre ellos, cuatro presuntas violaciones-, la casa real emitía un comunicado en el que manifestaba su máximo respeto con las autoridades competentes. El príncipe Haakon hizo unas breves declaraciones ante los medios en las que aseguró que se trataba de una situación difícil y desafiante y ha insistido en que tanto él como su esposa continuarán con su actividad con normalidad.

Así ha sido. Los príncipes han reaparecido juntos en un acto oficial en compañía del los reyes Harald y Sonia, poco después de que se hayan conocido los cargos contra Marius y tras el reciente cumpleaños de Mette-Marit. Un cumpleaños en el que no ha habido grandes celebraciones, ya que el escenario en estos momentos es delicado para todo el entorno de la princesa.

La princesa Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La reacción de Mette-Marit

Aunque de momento la princesa no ha hecho declaraciones sobre los cargos a los que se enfrenta su hijo mayor, Mette-Marit no ha dejado de cumplir con sus compromisos oficiales. Algunas fuentes apuntan a que, pese a su silencio y a que no ha respondido por ahora a las preguntas de los reporteros, la esposa del heredero está absolutamente devastada por lo que está ocurriendo con Marius. El joven tendrá que sentarse ante el tribunal como cualquier ciudadano más y puede acabar cumpliendo una pena de 10 años de prisión. Él tiene pensado declararse culpable de los cargos más leves, pero no de los graves.

Pese a su delicada situación de salud, que afecta de manera habitual a su agenda, la nuera del rey Harald de Noruega ha participado en un compromiso oficial con motivo del aniversario de Gamlehaugen como residencia oficial. Una cita en la que ha contado con la compañía de los reyes y del príncipe Haakon. Ni la princesa Ingrid ni tampoco el príncipe Sverre Magnus han estado. La hija mayor de la pareja está estudiando en Australia y Sverre Magnus también está fuera, en su caso en Trondheim, donde está trabajando.

Durante todo el acto y aunque la situación de Marius Borg es muy grave, la princesa se ha mostrado muy sonriente y animada. Algo que ha llamado poderosamente la atención, sobre todo, porque el panorama al que se enfrenta su hijo es complejo. Mette-Marit ha actuado con total profesionalidad y en su rostro no se podía atisbar ni rastro de tristeza o tensión. Además, ha escogido para esta jornada un estilismo que era imposible que pasara desapercibido: una chaqueta de estampado abstracto en varios colores que ha llamado mucho la atención y que ha despertado todo tipo de preguntas sobre cuál es el objetivo de la princesa. La madre de Marius Borg la ha combinado con unos pantalones blancos y apenas se ha quitado las gafas de sol durante toda la jornada.