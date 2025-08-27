Carla Goyanes ha rendido homenaje a su hermana Caritina -que el pasado 26 de agosto cumplió un año desde su fallecimiento-, con un significativo mensaje. La hija pequeña de Cari Lapique compartió un emotivo selfie con su hermana aunque lo cierto es que desde LOOK nos hemos fijado en un importante detalle de la publicación que, hasta ahora, ha pasado desapercibido.

Sabida es la fuerte creencia que tenía Caritina en la fe. De hecho, no dudó en dar su testimonio de reconversión públicamente. La que fuera CEO de Sixsens, tuvo un reencuentro con la religión gracias a los retiros de Emaús -muy populares entre las mujeres de la jet set-. Esta experiencia espiritual supuso un gran impacto en la vida de Goyanes y su familia era conocedora de ello. Es por ello que Carla, ha querido hacer un guiño a este retiro que tanto bien hizo a su hermana.

El guiño de Carla Goyanes a su hermana con los retiros de Emaús. (FOTO: REDES SOCIALES)

En la foto, en la que ambas aparecen sonriendo, la pequeña de las hijas de Cari Lapique, ha optado por poner la canción de Ángeles Volando -el himno de los retiros en los que participaba su hermana- y dos mariposas -el símbolo de Emaús Mujeres-. Un gesto con el que, según consta a este medio, Carla ha hecho conscientemente y con el fin de recordar la experiencia espiritual que cambió y marcó la vida de su hermana.

Así hablaba Caritina de los retiros de Emaús

Hace seis años, en una entrevista en Mater Mundo TV, Caritina habló sobre el impacto de Emaús en su vida. Estos retiros -a los que se suman Effetá (destinado a jóvenes de 18-30 años) y Bartimeo (para niños de entre 16-18 años)-, generan un gran impacto en las personas que acuden. Su secretismo, en ocasiones, es la motivación para muchos para asistir sin saber que, cuando salgan, habrán descubierto un regalo.

Caritina Goyanes, posando. (Foto: Gtres)

Sobre ello habló la hermana de Carla Goyanes, que no pudo contener la emoción al hablar sobre esta experiencia religiosa: «Hice muchos cursos de mindfulness, yoga…. De todo. Nada funcionaba. Seguía con el mismo estrés, los mismos nervios, los mismos gritos a todo el mundo, con un matrimonio vacío. Un día, un amigo me habló de los retiros de Emaús. A mí, en ese momento, Dios me quedaba muy lejos y pensé que estaba loco por proponerme algo así. Luego pensé que no pasaba nada por probar (…). Dicen que en Emaús tienes un encuentro personal con Jesús, con Dios. Personalmente, yo no lo tuve, pero sí se quedó en mí una semilla. Mi vida empezó a cambiar poquito a poco. Empecé a ser otra persona. Mis miedos desaparecieron y empecé a priorizar y a ver lo que era realmente importante. Es un camino largo. No fui a Emaús un fin de semana y salí con una fe ciega, pero sí he ido aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios y a creer en los tiempos de Dios. Las cosas en la vida te van a pasar y he aprendido a saber afrontarlo sin ese miedo, sin esa tristeza, preguntándome para qué pasan las cosas y no por qué. A mí Emaús me ha cambiado todo, sobre todo en mi matrimonio, que antes era un desastre. Las discusiones eran horribles y en los finales de las mismas lo ponía todo en jaque. Ahora todo es más constructivo. Ahora veo a mi marido como a mi socio de vida, como a la persona con la que quiero recorrer este camino. Soy mucho más feliz».