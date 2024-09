EXCLUSIVA | Caritina Goyanes y ‘Sixsens’: el boyante negocio de catering que deja como legado

La muerte de Caritina Goyanes a finales del pasado mes de agosto fue un mazazo para sus seres queridos. La hija de Cari Lapique se fue mucho antes de lo que cabría esperar de alguien con tan solo 46 años y media vida por delante. La conmoción fue severa y la tristeza hizo añicos el corazón ya malherido de su madre, hermana, marido e hijos, que 19 días antes habían enterrado a Carlos Goyanes. La desaparición de Caritina obligó a los suyos a retomar su vida tras este desolador agosto, in extremis y con una entereza impostada que es una quimera ante un drama de semejante magnitud. En ese día a día sin ella, uno de los interrogantes era saber qué iba a pasar con Sixsens, la empresa de catering que fundó Caritina en 2003 con mucha humildad, el capital mínimo, pocas garantías y muchísima ilusión.

La compañía sigue adelante sin su fundadora, que ha dejado huérfanos a sus compañeros y a este sueño que ha abanderado desde que en 2003 lo puso en marcha. El primer gran evento que cubrieron fue el final de La Vuelta ciclista hace unos días. Un escaparate de lujo que precedió a otra gran cita en Extremadura de la que no se han desvelado detalles. Porque si algo no le falta es trabajo, dada la amplísima nómina de clientes, entre los que destacan empresas líderes del mundo de la comunicación, la moda, la joyería, la banca privada o de la automoción.

Esta variada cartera de potentes marcas contribuye en gran parte a que el catering de Caritina Goyanes sea solvente y tenga una robusta salud financiera. Tanto es así que ha duplicado sus ventas en tan solo dos años. LOOK ha podido tener acceso en exclusiva a la contabilidad de la empresa de la hija de Cari Lapique. Sixsens se encuadra dentro de una sociedad limitada de nombre Orgmania, cuya actividad es la provisión de comidas preparadas para eventos.

Las cifras que sustentan el negocio no son baladíes. En el último ejercicio presentado (2023) se refleja que las ventas anuales han superado el millón de euros (1.284.758,27 €). El crecimiento respecto a los anteriores es notable: 1.084.989,52 € (2022) y 559.471,06 €) en 2021. Sobre todo, destaca el aumento respecto a este último, si bien fue un año muy complicado para las empresas por las duras consecuencias derivadas de la pandemia.

Caritina Goyanes y su marido, Antonio Matos. (Foto: Gtres)

Una sociedad que factura más de 1 millón de euros se puede definir perfectamente como boyante. No obstante, esta cantidad no va a parar íntegra al bolsillo de sus cinco socios principales ya que hay descontar los gastos de aprovisionamiento, salarios, explotación y depreciación. Con todo, la cifra neta de ganancias del catering de Caritina Goyanes en el último año ha sido de 107.722,51 €, inferior a sus anteriores. ¿Cómo se explica esto? Por un descenso de la rentabilidad que procede de un mayor aumento de la inversión no traducida en beneficios, pero que se mantiene positiva.

La solvencia se estructura también desde el patrimonio neto, que no hace más que crecer. Caritina y sus socios han mantenido la reserva obligatoria y los beneficios de los ejercicios anteriores como parte de sus fondos. Todo ello, con un porcentaje de deuda muy bajo. Como nota curiosa, cabe destacar que la principal fuente de pérdidas de Sixens procede de la materia prima, algo lógico al tratarse de un catering.

El sueño de Caritina Goyanes

Caritina Goyanes estaba volcada en su empresa, que no era un trabajo para ella puesto que hacía lo que más le gustaba y lo realizaba con la mayor de las ilusiones. Su hermana Carla era consciente de ello y por eso no dudó en mandar un mensaje a Sixens tras la muerte de Cari: «Enhorabuena porque seguís con gran éxito el legado de mi hermana como estáis demostrando estos días. Recordándote».

Antonio Matos, en el funeral de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Ahora, Antonio Matos, cogerá el relevo de su querida mujer. Su viudo ganará peso en la toma de decisiones, si bien anteriormente había realizado labores de asesoría en una empresa que tiene garantizada su estabilidad aún sin su principal impulsora, Cari, que tuvo un sexto sentido para saber que triunfaría con su idea.