Carla Goyanes atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida al perder a su padre, Carlos Goyanes, y su hermana Caritina con apenas 19 días de diferencia. En medio del duelo que está pasando ha querido lanzar un mensaje repleto de amor y orgullo a partes iguales.

Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram. Mediante un storie Carla ha homenajeado a su difunta hermana, quien fundó su propia empresa llamada SixSens. Y es que la citada entidad ha sido la encargada de servir en La Vuelta ciclista 2024.

«Enhorabuena SixSens porque seguís con gran éxito el legado de mi hermana como estáis demostrando estos días. Catering de La Vuelta ciclista 2024», ha indicado en una imagen en la que aparece un vaso rojo y una servilleta con la firma de la marca. «Recordándote, Cari», ha finalizado.

La empresa de catering continúa activa tras la muerte de su fundadora. «En SixSens nos gusta lo que hacemos y eso se nota. Ya sea para particulares o empresas creamos soluciones completamente a medida que marcan la diferencia. Creemos que la atención al detalle y la empatía con nuestros clientes es la clave de nuestro éxito», se pude leer en la página web corporativa. Por otro lado, el perfil de Instagram continúa activo.

El desgarrador mensaje de Carla Goyanes

Tras la muerte de Caritina Goyanes su hermana quiso rendirle su particular homenaje a través de una carta. Un escrito que publicó en sus redes sociales. «No tengo palabras. Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones», comenzó diciendo.

«Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños», prosiguió. La hija menor de Carlos Goyanes y Cari Lapique quiso también realzar las cualidades de su hermana. «Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas», añadió.

