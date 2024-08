«No tengo palabras». Con esta frase, Carla Goyanes ha comenzado un escrito con el que ha querido recordar a su hermana Caritina, fallecida el pasado lunes, 26 de agosto, a consecuencia de un paro cardíaco mientras estaba de vacaciones con su familia en Marbella.

«Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones», ha continuado, rota de dolor.

Carla y Caritina gozaban de una excelente relación, estaban muy unidas desde siempre. «Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños», ha proseguido la misiva.

La hija menor de Carlos Goyanes y Cari Lapique ha querido realzar las cualidades de su hermana. «Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas», ha añadido Carla.

Carla Goyanes, en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

Carla también ha querido hablar de su papel como madre. «Has sido una madre entregada, una hija súper pendiente de tus padres y, aunque, seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener», ha continuado. «Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos. Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP. Te quiero Cari», ha finalizado Carla.

Una despedida multitudinaria

La semana arrancaba con una noticia desoladora: la muerte de Caritina Goyanes. La empresaria fallecía después de encontrarse indispuesta. Fue trasladada al hospital y allí certificaron su muerte a consecuencia de un fulminante infarto tan solo 19 días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes y un día después que su tío Tito, hermano de su progenitor.



Hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga), se desplazó en las últimas horas el entorno más cercano de la fallecida para arropar a la familia en estos duros momentos. En la mañana de este martes, 27 de agosto, se ha celebrado una misa funeral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina y tras este último adiós, los restos mortales de Caritina han viajado hasta Madrid, hasta el tanatorio de Tres Cantos, donde mañana miércoles se realizará un último responso antes de ser enterrada en el cementerio de San Isidro.